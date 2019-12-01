Người phụ nữ 51 tuổi bị đâm vào vùng kín giữa đường: Bắt giữ 'phi công trẻ'

Xã hội 01/12/2019 18:27

Vì mâu thuẫn tình cảm, “phi công trẻ” bất ngờ xông vào đánh đập, dùng thanh sắt đâm vào vùng kín người phụ nữ 51 tuổi khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mới đây, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tài Khôi (sinh năm 1981), trú tại thị trấn Nam Đàn để điều tra, làm rõ vụ hành hung một người phụ nữ trong đêm 29/10. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm. 

Cụ thể, trước đó Nguyễn Tài Khôi có quan hệ tình cảm với bà N.T.M (sinh năm 1968, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Tối 29/10, vì mâu thuẫn ghen tuông nên Khôi gọi bà M. đến gần nhà ở khu vực chợ Sa Nam để nói chuyện.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc đang nói chuyện thì Khôi bất ngờ lao vào đánh đập, đấm vào mặt người tình. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín bà M. khiến nạn nhân chảy máu. Sau đó, Khôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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Người phụ nữ 51 tuổi bị hành hung vì mâu thuẫn  tình cảm với tình trẻ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người đưa tin, lúc xảy ra sự việc, người dân thấy nạn nhân ngồi run rẩy, khóc lóc ven đường. Đến gần, mọi người phát hiện bà M. bị nhiều vết thương ở mặt, miệng, tay chân và vùng kín chảy nhiều máu. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. 

Được biết Khôi có vợ nhưng đã ly hôn. Thường ngày, đối tượng làm công việc lao động tự do trên địa bàn còn bà M. làm việc tại TP. Vinh. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Cơ quan công an cũng đã mời Khôi lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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