Tử vi 3 ngày liên tiếp (27, 28 và 29/4), 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tài lộc cứ thế đổ về, giàu có phú quý, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có cát tinh chiếu mệnh, đón nhận nguồn năng lượng tích cực, mọi việc hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều. Vận may đang rộng mở, trong thời gian này, bạn có thể chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó.

Theo tử vi, người tuổi Mão vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, được cấp trên ghi nhận và ưu ái dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Những nỗ lực và tâm huyết mà người tuổi này bỏ ra bấy lâu nay trong công việc, giờ đây từng bước gặt hái được những thành quả tương xứng.

Không chỉ công việc, vận tài chính cũng vô cùng hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những gì bản thân yêu thích. Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần quá bận tâm đến chuyện “cơm áo gạo tiền”, đồng thời còn cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể. Thời điểm này nếu bạn muốn tiến hành cầu tài cầu lộc thì sẽ được như ý. Bạn không nên chần chừ, do dự vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, may mắn càng rời xa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.