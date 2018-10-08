Người đàn ông bóp cổ, đấm đá liên tiếp bạn gái trên vỉa hè: 'Tao giết mày ngay'

Xã hội 08/10/2018 11:17

Bị đánh đau, cô gái ngồi nép trên vỉa hè khóc lóc liền bị bạn trai đạp liên tiếp vào người.

Tối 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập bạn gái dã man ở vỉa hè khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Clip nam thanh niên đánh bạn gái dã man ở vỉa hè gây bức xúc.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy thời gian xảy ra vụ việc là 23 giờ 45 ngày 6/10. Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ dừng xe máy sát vỉa hè và xảy ra tranh cãi. Cả hai đều nói chuyện khá lớn tiếng và gay gắt với nhau.

Bất ngờ, nam thanh niên lao vào tát thật mạnh vào mặt cô gái, giằng co nhau khiến chiếc xe máy suýt ngã đổ xuống đường. Chưa dừng lại, người này còn bóp cổ cô gái đẩy lên vỉa hè, tát liên tiếp nhiều cái vào mặt cô.

Sau khi bị đánh, nạn nhân lùi vào phía bên trong của vỉa hè, ngồi xuống trước một cửa hàng rồi khóc tuy nhiên vẫn to tiếng tranh cãi cùng người đàn ông. Người đàn ông thì vẫn tiếp tục đánh đập bạn gái, dúi đầu cô xuống đất rồi quát nạt: "Mày chỉ tay vào mặt ai? Tao giết mày ngay".

Người đàn ông bóp cổ, đấm đá liên tiếp bạn gái trên vỉa hè: 'Tao giết mày ngay' - Ảnh 1
Người đàn ông đánh đập cô gái túi bụi trên vỉa hè - Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông bóp cổ, đấm đá liên tiếp bạn gái trên vỉa hè: 'Tao giết mày ngay' - Ảnh 2
Sau khi cô gái lùi vào trong, anh ta vẫn tiếp tục đấm đá - Ảnh cắt từ clip

Sự việc diễn ra vào đêm khuya, đường phố vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe đi qua nên không ai có thể can ngăn hoặc bảo vệ nạn nhân. Kết thúc đoạn clip cả người đàn ông và cô gái vẫn tiếp tục cãi nhau.

Dù chưa biết sự tình phía sau nhưng hầu hết mọi người đều bức xúc trước cách hành xử lỗ mãng của người đàn ông trong clip và cho rằng hành động đánh đập bạn gái dã man là không thể chấp nhận được.

"Nếu đây thật sự là cặp đôi yêu nhau thì quá đáng sợ cho cô gái. Mới yêu đương đã vậy sau này lấy về chắc bị đánh 'ba má nhận không ra' luôn. Còn nếu đây là cặp vợ chồng thì tôi khuyên cô vợ hãy li dị gấp", My Anh bình luận.

"Mình là đàn ông và thấy rất bức xúc khi xem clip. Anh ta sức dài vai rộng mà đánh đập phụ nữ không thương tiếc thế kia thật không thể chấp nhận được", Hải Nguyễn bức xúc.

"Chị này bị đánh dã man quá, toàn bị đánh vào mặt, nhìn cách anh ta giơ tay đánh hết sức thế kia thương chị thật. Không thể tiếp tục liên quan đến loại đàn ông vũ phu này", Yến Trinh bày tỏ.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ cực nhiệt tình.

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