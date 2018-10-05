Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất

Xã hội 05/10/2018 15:58

Bức ảnh thu hút 12 ngàn like chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người dùng mạng cũng thi nhau đăng ảnh bố mẹ 'phân biệt đối xử' mình với thú nuôi.

Không phải tự nhiên mà dân mạng đặt biệt danh cho cún cưng là "Boss" còn chủ lại là "Sen". Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nếu coi bức ảnh dưới đây sẽ hiểu ra vấn đề ngay thôi.

Trong khi anh trai cởi trần, nằm sõng soài trên nền nhà, thậm chí chẳng có gối và mền thì cô em gái chỉ chăm chăm lo lắng cho hai chú chó cưng đang nằm trên ghế sofa. Sau đó, cô bé "đồng cam cộng khổ" với anh trai bằng cách nằm ngủ dưới đất ngay bên cạnh.

Nhìn cảnh hai anh em nằm dưới sàn nhà, còn hai "Boss" thì thoải mái trong chăn ấm nệm êm khiến dân mạng được phen cười như nắc nẻ. 

Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 1
Hình ảnh hai anh em nằm đất ngủ còn hai chú chó ấm áp trong chăn nệm được dân mạng 'thả' like cực nhiệt tình - Ảnh chụp màn hình
Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 2

Nhìn hai anh em chịu 'cực khổ' để nhường chăn nệm cho chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Facebook

Đây không phải lần đầu dân mạng chứng kiến cảnh chủ chiều thú nuôi như người thân ruột thịt. Nhiều thanh niên đăng đàn kể khổ vì bị chó mèo "tranh sủng" của bố mẹ. 

Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 3
'Ở trong này ấm áp quá bố ơi', mèo con tỏ ra mãn nguyện vô cùng - Ảnh: Facebook
Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 4
Mèo trắng sung sướng trong vòng tay bà - Ảnh: Facebook
Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 5
'Ta mới là con cưng của bố mẹ nhá', chú mèo lên tiếng cảnh báo - Ảnh: Facebook
Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 6
Chắc hẳn ông phải mát tay lắm mới nuôi được con béo tròn thế kia - Ảnh: Facebook
Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 7
Đích thị là con cưng đây rồi - Ảnh: Facebook
Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất - Ảnh 8
Khi 'Sen' tranh sủng với 'Boss' thất bại liền lên mạng kể khổ - Ảnh: Facebook
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