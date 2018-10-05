Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất

Không phải tự nhiên mà dân mạng đặt biệt danh cho cún cưng là "Boss" còn chủ lại là "Sen". Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nếu coi bức ảnh dưới đây sẽ hiểu ra vấn đề ngay thôi.

Trong khi anh trai cởi trần, nằm sõng soài trên nền nhà, thậm chí chẳng có gối và mền thì cô em gái chỉ chăm chăm lo lắng cho hai chú chó cưng đang nằm trên ghế sofa. Sau đó, cô bé "đồng cam cộng khổ" với anh trai bằng cách nằm ngủ dưới đất ngay bên cạnh.