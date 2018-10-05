Bức ảnh bé gái 'phân biệt đối xử' giữa anh trai và chó cưng khiến dân mạng vừa thương vừa cười ngất

Bức ảnh thu hút 12 ngàn like chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người dùng mạng cũng thi nhau đăng ảnh bố mẹ 'phân biệt đối xử' mình với thú nuôi.
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Không phải tự nhiên mà dân mạng đặt biệt danh cho cún cưng là "Boss" còn chủ lại là "Sen". Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nếu coi bức ảnh dưới đây sẽ hiểu ra vấn đề ngay thôi.
Trong khi anh trai cởi trần, nằm sõng soài trên nền nhà, thậm chí chẳng có gối và mền thì cô em gái chỉ chăm chăm lo lắng cho hai chú chó cưng đang nằm trên ghế sofa. Sau đó, cô bé "đồng cam cộng khổ" với anh trai bằng cách nằm ngủ dưới đất ngay bên cạnh.
Nhìn cảnh hai anh em nằm dưới sàn nhà, còn hai "Boss" thì thoải mái trong chăn ấm nệm êm khiến dân mạng được phen cười như nắc nẻ.
Đây không phải lần đầu dân mạng chứng kiến cảnh chủ chiều thú nuôi như người thân ruột thịt. Nhiều thanh niên đăng đàn kể khổ vì bị chó mèo "tranh sủng" của bố mẹ.