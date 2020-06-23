Ngỡ ngàng với hình ảnh con trai của ‘cặp đôi tí hon’ ở Phú Thọ từng gây bão MXH

Mới đây, hình ảnh con trai của “cặp đôi tí hon” ở Phú Thọ được chia sẻ khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Hồi cuối năm 2018, cộng đồng mạng xôn xao với hình ảnh đám cưới của “cặp đôi tí hon” tại Phú Thọ. Chú rể trong đám cưới gây bão mạng xã hội này là anh Nguyễn Văn Mạnh cao 1m30 và cô dâu tên Quàng Thị Hương, chỉ cao 1m15.

Đám cưới của 'cặp đôi tí hon' từng gây bão mạng xã hội trong một thời gian dài - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, nhờ có nhiều điểm chung về hoàn cảnh, quan điểm sống và ngoại hình nên sau đó cặp đôi đã nhanh chóng kết hôn.

Sau gần một năm "về chung nhà", cặp đôi đã hạ sinh con đầu lòng. Thông tin này khiến mọi người vừa vui mừng, vừa hồi hộp vì lo đứa trẻ sẽ có ngoại hình thấp bé như bố mẹ.

Khi chị Hương mang thai, mọi người vừa lo lắng, vừa hồi hộp thay cho đôi vợ chồng này - Ảnh: Internet

Vào thời điểm chị Hương sinh con, các bác sĩ cho biết sản phụ có thể gặp nhiều nguy hiểm, anh Mạnh phải ký giấy cam kết với bệnh viện.

May mắn là chị Hương đã hạ sinh thành công một bé trai kháu khỉnh, nặng 2,6kg và dài 46cm. Nhìn thấy con ra đời bình thường như bao đứa trẻ khác, anh Mạnh vô cùng xúc động. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con trai.

Gia đình anh Mạnh và chị Hương nhận được vô số lời chúc phúc từ cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Bên dưới bài viết của anh Mạnh, cư dân mạng vô cùng vui mừng, không ngừng chúc phúc cho cặp đôi. Nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đến đôi “vợ chồng tí hon” vì đã can đảm chấp nhận nguy hiểm để bé chào đời.

Đám cưới của cặp đôi tí hon chồng 1m2, vợ 1m18 khiến nhiều người ngưỡng mộ Hình ảnh đám cưới của cặp đôi tí hon khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua. Cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ và gửi lời chúc phúc đến cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-voi-hinh-anh-con-trai-cua-cap-doi-ti-hon-o-phu-tho-tung-gay-bao-mxh-363995.html