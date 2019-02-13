Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ngay trước thềm Lễ tình nhân

Xã hội 13/02/2019 20:47

Người thân phát hiện Mong Văn H. đang ôm chặt vợ trong tình trạng bất tỉnh, trên người anh ta đầy máu, cổ có vết thương.

Trưa nay (13/2), tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) xảy ra vụ án mạng khiến hai vợ chồng thương vong gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh trai của chị Mong Thị H. (28 tuổi, trú ở bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An) đi làm về qua nhà em gái chơi nhưng gọi cửa mãi không thấy ai trả lời.

Linh tính có chuyện chẳng lành, người anh trai vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng chứng kiến  em rể là Mong Văn H. (30 tuổi) đang ôm em gái mình ngất xỉu. Trên người Mong Văn H. đầy máu, cổ có vết thương.

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Bước đầu, cơ quan công an nhận định Mong Văn H. sát hại vợ rồi cứa cổ tự vẫn - Ảnh: Báo Nghệ An

Người anh trai liền tri hô và kiểm tra thì phát hiện em gái đã tử vong. Còn Mong Văn H. được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai con trai (bé lớn 7 tuổi, bé út 4 tuổi) của đôi vợ chồng đang ở nhà ông bà gần đó.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử ngay trước thềm Lễ tình nhân - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đưa nghi phạm đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Infonet

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an xã Tiền Phong, Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, tra xét làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định Mong Văn H. đã giết vợ rồi dùng dao cứa cổ tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ việc đau lòng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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