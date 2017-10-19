Nghệ sĩ xiếc hơn 200 lần nhập viện rơi nước mắt nhờ người nuôi hộ con gái nếu lỡ chết trên sân khấu

Xã hội 19/10/2017 11:27

Kể từ khi theo nghề xiếc đến nay, Lê Minh Hải đã phải trải qua hơn 200 lần nhập viện. Dù vậy, anh vẫn gắng gượng đứng dậy tiếp tục diễn xiếc để nuôi con.

 

Xuất hiện trong chương trình “Kỳ tài lộ diện”, thí sinh Lê Minh Hải ở bảng Công năng khiến khán giả hết sức ấn tượng bởi những màn trình diễn hấp dẫn của mình. Bên cạnh đó, người ta còn chú ý đến anh vì trong những buổi thi, anh đều mang theo con gái. Đôi khi cô bé còn hỗ trợ cha mình biểu diễn.

Nghệ sĩ xiếc hơn 200 lần nhập viện rơi nước mắt nhờ người nuôi hộ con gái nếu lỡ chết trên sân khấu - Ảnh 1
Dù đi đâu, anh Hải cũng đưa theo cô con gái nhỏ của mình - Ảnh: Ngoisao.net

Theo thông tin từ Ngoisao.net, anh Lê Minh Hải năm nay 33 tuổi, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh. Bố anh làm nghề chạy xe ôm, mẹ phụ bán mỹ phẩm còn anh trai là huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Từ lúc còn rất nhỏ, anh Hải đã bộc lộ năng khiếu thể thao của bản thân. Mới 6 tuổi cậu bé đã được chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ của TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Hải được đưa ra Hà Nội để tập huấn vào đội tuyển quốc gia để đi nước ngoài luyện tập. Thế nhưng khi lớn lên anh lại rời khỏi đội tuyển thể dục dụng cụ vì đam mê hip hop. Trong thời gian này, anh gặp được một nghệ sĩ múa lửa. Cả hai nên duyên vợ chồng và cùng làm việc tại một đoàn xiếc ở Hà Nội. Thế nhưng đến khi con gái được 3 tuổi thì vợ anh bỏ đi, để lại một mình anh Hải "gà trống nuôi con".

Nghệ sĩ xiếc hơn 200 lần nhập viện rơi nước mắt nhờ người nuôi hộ con gái nếu lỡ chết trên sân khấu - Ảnh 2
Xiếc công năng là một nghề vô cùng cực khổ và nguy hiểm - Ảnh: Ngoisao.net

Trong lúc gặp nhiều khó khăn, anh Hải đã tìm đến sư phụ Minh Tân để học nghề xiếc công năng. Đây là một nghề vô cùng cực khổ, đau đớn. Kể từ lúc học nghề đến nay, anh đã nhập viện hơn 200 lần. Dù vậy, anh vẫn phải cố gắng luyện tập để có tiền lo cho con gái. Đôi khi không có tiền, hai cha con anh phải ăn cơm chan nước lọc. Cuộc sống của hai cha con càng trở nên khó khăn hơn khi mẹ ruột tuyên bố sẽ không quan tâm dù anh có chết nếu còn đi theo nghề xiếc.

Để chuẩn bị cho chương trình “Kỳ tài lộ diện”, anh Hải đã tập nuốt bi sắt và nuốt kiếm. Đây là màn biểu diễn mới, cực kỳ khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Được biết trong suốt quá trình luyện tập anh đã phải nhập viện 4 lần. Vào thời điểm trước khi ghi hình cho cuộc thi hai ngày, anh Hải lại phải tiếp tục nhập viện vì gặp tai nạn khi nuốt kiếm. Vết thương rất nặng, anh có nguy cơ tử vong vì mất máu quá nhiều nên các bác sĩ đề nghị chuyển lên bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh.

Khi bác sĩ yêu cầu ngừng việc nuốt kiếm vì “khi rút kiếm ra em sẽ tiếp tục bị chảy máu”, anh Hải chỉ yêu cầu bác sĩ cầm máu cho mình và tiếp tục đi thi bởi "đời người chỉ có một lần".

Trong buổi diễn vòng hai của cuộc thi, vì sơ suất nên một lần nữa anh Hải lại bị thương. May mắn thay lần này anh chỉ bị xước vết thương cũ. Thương tình cho hoàn cảnh khó khăn của cha con anh, các bác sĩ điều trị mà không lấy bất cứ khoản tiền nào.

Nghệ sĩ xiếc hơn 200 lần nhập viện rơi nước mắt nhờ người nuôi hộ con gái nếu lỡ chết trên sân khấu - Ảnh 3
Nghĩ tới việc có thể chết trên sân khấu bỏ lại con gái một mình, anh Hải lại không cầm được nước mắt - Ảnh: Ngoisao.net

Trước khi đi thi, anh đã dặn một người em thân thiết của mình rằng: “Nếu mà tao có lỡ gặp bất trắc gì thì mày nhớ nuôi con tao”. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, người đàn ông có vóc dáng mạnh mẽ lại không cầm được nước mắt.

Khi có người hỏi vì sao không cho con gái đi học, anh Hải chia sẻ vì bản thân không có tiền. Người cha nghèo khổ sợ con mình sẽ mặc cảm, xấu hổ khi bị cô giáo hỏi tiền học phí trước mặt bạn bè. Vậy nên mỗi ngày anh đều cố gắng đi khắp nơi biểu diễn, chắt chiu từng đồng, hy vọng một ngày nào đó cuộc sống hai cha con đỡ vất vả hơn, đứa nhỏ cũng được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

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Từ khóa:   nghệ sĩ xiếc tai nạn nghề nghiệp

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