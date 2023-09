Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Xuất hiện trong chương trình “Kỳ tài lộ diện”, thí sinh Lê Minh Hải ở bảng Công năng khiến khán giả hết sức ấn tượng bởi những màn trình diễn hấp dẫn của mình. Bên cạnh đó, người ta còn chú ý đến anh vì trong những buổi thi, anh đều mang theo con gái. Đôi khi cô bé còn hỗ trợ cha mình biểu diễn.