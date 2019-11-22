Nghệ An: Bác sĩ mổ bắt con khiến bé trai sơ sinh bị rách đầu, khâu 6 mũi

Xã hội 22/11/2019 16:59

Bé trai sinh mổ bị rách đầu do bác sĩ làm dao phẫu thuật cắt trúng da đầu. Hiện 2 mẹ con sản phụ đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Bà Hồ Thị Yến (51 tuổi, ngụ Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bức xúc tố một bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trong lúc mổ lấy thai cấp cứu đã làm dao phẫu thuật cắt trúng đầu khiến bé trai sơ sinh phải khâu 6 mũi. Bé trai sinh mổ bị rách đầu là cháu nội của bà Yến. 

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Bé trai sinh mổ bị rách đầu vì bác sĩ làm dao phẫu thuật cắt trúng da đầu - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/11, con dâu bà Yến là chị L. (29 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ nên được người nhà đưa lên Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu thăm khám. Sau khi làm thủ tục nhập viện, chị L. được chuyển vào khoa sản chờ sinh.

Đến tối cùng ngày, chị L. vẫn chưa sinh được vì tử cung chỉ mới mở được 2 phân. Sợ thai phụ kiệt sức, gia đình đã làm thủ tục xin cho chị L. sinh mổ. 

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, sản phụ L. được đưa lên bàn mổ. Sau đó, bác sĩ bế bé trai sơ sinh ra đưa cho bà Yến, giải thích rằng trong quá trình mổ không may làm rách đầu cháu, phải khâu nhưng chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì. Gia đình kiểm tra và phát hiện đầu cháu bé bị rách một đường dài, phải khâu tới 6 mũi. Sau khi tiêm phòng viêm gan B, bé trai bị sốt, lên cơn co giật khiến gia đình lo lắng. 

Theo Tuổi Trẻ, người trực tiếp mổ cho chị L. là bác sĩ Q. cho biết, trong quá trình phẫu thuật lấy thai, do vị trí mổ có nhiều mạch máu, lúc đưa lưỡi dao vào không nhìn thấy nên không kiểm soát được khiến lưỡi dao cứa vào vùng da đầu của bé. Bác sĩ Q. đã xin lỗi gia đình sản phụ và cam kết vết khâu không ảnh hưởng đến bé.

Hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3 kg đang được điều trị tại khoa nhi. Sức khỏe chị L. đã dần ổn định và đang được chăm sóc tại khoa sản bệnh viện.

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