Một vòng khám phá trang trại “thông minh” của Vinamilk

Ở một vùng đất nắng nóng, khô cằn như Tây Ninh, chắc hẳn không ai nghĩ rằng nơi đây lại có một khu “Resort” dành riêng cho những cô bò hạnh phúc. Resort Bò Sữa này được bao quanh bởi đồng cỏ tươi non bạt ngàn trải dài hàng trăm hecta, xen vào đó là những hồ nước rộng lớn, mang lại không gian mát mẻ và trong lành như quê hương ôn đới của các cô bò. Đặc biệt hơn nữa, Resort Bò Sữa Tây Ninh của Vinamilk là một trang trại “thông minh” được trang bị hệ thống quản lý công nghệ cao và vận hành tự động, giúp giảm thiểu được công việc cho nhân viên nhưng vẫn đảm bảo sự chăm sóc kỹ lưỡng 24/7 cho các cô bò sữa.

Có thể nói, Resort Bò Sữa Vinamilk Tây Ninh là trang trại mở đầu cho làn sóng ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 vào chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là ở Resort Bò Sữa Vinamilk, các hệ thống quản lý và vận hành các hoạt động bên trong trang trại được tự động hóa, nhân viên có thể theo dõi sát sao các công việc ở trang trại dù có đang ở nơi đâu. Hãy cùng chúng tôi dạo quanh Resort Bò Sữa Vinamilk để tham quan trang trại vận hành tự động là thế nào nhé!

Chăn nuôi bò sữa vốn là nền nông nghiệp lâu đời ở vùng có khí hậu ôn đới, mát mẻ. Do đó, việc đầu tư dự án trang trại bò sữa tại Tây Ninh cách đây 5 năm là một thách thức lớn đặt ra cho Vinamilk bởi thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài.

Dàn vắt sữa tự động có thể tiếp nhận hơn 200 cô bò/ lần vắt

Lường trước được khó khăn về điều kiện tự nhiên, Vinamilk đã quyết tâm đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để mở ra một diện mạo mới cho vùng đất này, biến Tây Ninh thành Resort Bò Sữa với những đồng cỏ tươi non có diện tích hàng trăm hecta. Thêm vào đó là hệ thống hồ điều hòa cũng được thiết kế bao quanh khu chăn nuôi với tổng diện tích 180.000 m2, giúp khí hậu trong lành và mát mẻ, xua tan đi nhiệt độ nắng gắt nơi đây.

Robot Lely Juno vừa tự động vun đẩy thức ăn cho các cô bò, vừa mang theo những bản nhạc êm ái, dịu dàng giúp cho các cô bò thư giãn và có một bữa ăn ngon miệng hơn.

Bên trong Resort Bò Sữa là khu vực chuồng bò được trang bị hệ thống làm mát tự động thông qua các cảm biến về khí hậu trong và ngoài để đảm bảo môi trường bên trong chuồng trại luôn mát mẻ và thoải mái. Toàn bộ hệ thống này được lập trình và vận hành tự động giúp thu được kết quả tối ưu nhất. Nhờ vậy, một môi trường sống mang đặc điểm khí hậu ôn đới đã được thiết lập ngay tại Việt Nam, giúp cho 8000 cô bò được hưởng thụ như chính ở quê hương của mình.

Cách mạng 4.0 trong chăn nuôi bò sữa giúp việc quản lý và vận hành trang trại tối ưu hóa được hiệu quả.

Những cô bò tại Resort Bò Sữa được đeo chip điện tử ở cổ. Từ đó, hệ thống sẽ thu thập thông tin về các chỉ số hoạt động, tình trạng sức khỏe và năng suất cho sữa của từng cô bò gửi về trung tâm quản lý. Tại đây, hệ thống tự động phân tích sẽ tiến hành đánh giá và đưa ra báo cáo về tình trạng các cá thể cần sự quan tâm, kiểm tra và đưa ra chế độ chăm sóc chuyên biệt. Việc này đảm bảo mỗi cô bò đều có sự chăm lo tốt nhất, cho ra nguồn sữa chất lượng cao.

Chip điện tử được đeo cho từng cô bò để các cô nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng và chuyên biệt

Sau khi nhận được báo cáo, hệ thống quản lý khẩu phần ăn, sẽ trực tiếp đo lường và đưa ra giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bò. Tại từng chuồng bò, robot Lely Juno dựa theo yêu cầu về trộn rãi thức ăn từ hệ thống, sẽ tự động vun đẩy một lượng thức ăn phù hợp với khẩu phần đã đưa ra. Ngoài ra, Juno còn mang theo những bản nhạc êm ái, dịu dàng giúp cho các cô bò thư giãn và có một bữa ăn ngon miệng hơn.

Hàng ngày vào những khung giờ nhất định, các cô bò sẽ đến khu vực dàn vắt sữa. Nhà vắt sữa của Vinamilk được trang bị dàn vắt sữa quy mô lớn này, có khả năng tiếp nhận hơn 200 con/lần vắt. Hệ thống vắt sữa hiện đại này còn mô phỏng chính xác những động tác bú mẹ của những chú bê con, điều này giúp việc cho sữa của bò được diễn ra một cách tự nhiên. Đồng thời, khu vực vắt sữa lúc này cũng phát những bản nhạc du dương giúp cô bò được thoải mái trong quá trình vắt sữa để có được chất lượng sữa tươi nguyên liệu tốt nhất. Để đảm bảo hương vị tươi ngon, thuần khiết, sữa tươi ngay sau khi vắt xong sẽ được làm lạnh nhanh xuống dưới 4°C và được chứa trong bồn chứa inox công suất lớn. Tại phòng lab của Vinamilk, nguồn sữa tươi nguyên liệu này thường xuyên được lấy mẫu để phân tích và đánh giá chất lượng.

Hệ thống làm mát tự động giúp các cô bò sữa ở Resort Bò Sữa Vinamilk cảm thấy thoải mái như ở quê hương ôn đới của mình

Ngoài sản lượng sữa tươi nguyên liệu dành cho sản xuất, một phần sữa tươi được chuyển đến cho đàn bê. Tại khu vực chuồng bê, hệ thống thanh trùng và phân phối sữa cho bê được vận hành hoàn toàn tự động và tuân theo chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt. Sau khi thanh trùng, sữa được các xe vận chuyển, hay còn gọi là “milk taxi” đưa đến cho từng con bê theo đúng nhu cầu dinh dưỡng đã được phân tích trước đó. Các trang thiết bị sau khi cho bê uống sữa được đưa vào hệ thống vệ sinh tự động, giúp cho đàn bê ngoài bữa ăn ngon còn luôn được đảm bảo vệ sinh, an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Hệ thống vệ sinh tự động thiết bị cho bê uống sữa, giúp cho đàn bê ngoài bữa ăn ngon còn luôn được đảm bảo vệ sinh, an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Theo đại diện của Vinamilk, việc ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 toàn diện như hệ thống tự động hóa và trí thông minh nhân tạo (AI) vào việc quản lý, vận hành trang trại sẽ đảm bảo đàn bò luôn được chăm sóc tối ưu, kỹ lưỡng từ đó các cá thể có sức khỏe tốt, cho ra năng suất cao và chất lượng sữa tươi nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cao. Toàn bộ trang trại sử dụng rất nhiều phầm mềm quản lý, từ quản lý khẩu phần, quản lý dinh dưỡng, quản lý sức khỏe bò bê, quản lý đàn, quản lý máy móc thiết bị… các phần mềm này được tích hợp, liên kết và đưa lên điện toán đám mây, giúp cho việc lưu trữ, phân tích và truy cập luôn dễ dàng, thuận tiện.

Resort Bò Sữa Vinamilk Tây Ninh – Resort lý tưởng cho những cô bò hạnh phúc

Vinamilk và Hệ thống trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P. lớn nhất Châu Á về số lượng trang trại

“Quy trình chuẩn hóa của Resort Bò Sữa ở Tây Ninh là bước đệm để Vinamilk tiếp tục mở rộng xây dựng nhiều Resort dành cho bò, với những mô hình tiên tiến hơn” – Lãnh đạo Vinamilk chia sẻ.

Năm 2006 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Vinamilk khi doanh nghiệp này đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu sữa tươi dưới hình thức trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô lớn. Từ đó đến nay, hệ thống trang trại trải dài từ Bắc chí Nam của Vinamilk đều được ứng dụng công nghệ tự động hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế với số vốn đầu tư ban đầu lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Resort Bò Sữa Vinamilk Tây Ninh là trang trại mở đầu cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 vào chăn nuôi bò sữa

Những trang trại từ lúc xây dựng đã được Vinamilk quan tâm đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại của thế giới. Trong quá trình vận hành, các trang trại này sẽ thường xuyên được Vinamilk cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để đảm bảo việc chăn nuôi bò sữa đạt hiệu quả tối ưu, mang lại những sản phẩm có chất lượng chuẩn quốc tế.

Hệ thống trang trại và nhà máy của Vinamilk trải dài khắp Việt Nam, đảm bảo chất lượng sữa tươi luôn thơm ngon, thuần khiết.

Đến nay Vinamilk được xác nhận sở hữu Hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P. lớn nhất Châu Á về số lượng trang trại (*).

Với chiến lược đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đến nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty đã lên tới hơn 130.000 con, sản lượng đạt 950 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Vinamilk cũng dự kiến nâng tổng đàn bò lên khoảng 200.000 con vào năm 2020 với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến sẽ tăng lên hơn gấp đôi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.