Miền Bắc mưa lạnh, Trung Bộ lại sắp mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng

Từ đêm 29/10 đến sáng ngày 31/10, khu vực Nam Nghệ An tới Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to - Ảnh minh họa: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, từ chiều tối 29/10 đến ngày 31/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-180mm, có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/10, ở khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 02/11.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên từ ngày 29/10 ở khu vực Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi biến đổi chậm. Từ ngày mai (30/10) đến ngày 03/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo trong các ngày từ 1-3/11, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Ảnh minh họa: Tiền Phong

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới

Từ đêm 29 đến ngày 30/10

Bắc Bộ ngày 29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm 29 và ngày 30/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 29/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ: phía Bắc đêm 28 và ngày 29/10 có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 29/10 có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 29 và ngày 30/10 có mưa rào và rải rác có dông, từ gần sáng ngày 30/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 7/11

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 30/10-2/11 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Từ ngày 5-7/11, có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ từ 1-3/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.