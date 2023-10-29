Miền Bắc mưa lạnh, Trung Bộ lại sắp mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng

Xã hội 29/10/2023 17:04

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo thông tin từ Tiền Phong, hôm nay (29/10), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 00h đến 14h ngày 29/10 có nơi trên 100mm như Mường Giang (Sơn La) 109.0mm, Hưng Phú (Nghệ An) 250.6mm, Cương Gián (Hà Tĩnh) 228.4mm, Châu Thành (Trà Vinh) 103.6mm.

Dự báo, khu vực phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi từ chiều tối 29/10 đến ngày 31/10 đón một đợt mưa dông rất lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-180mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc mưa lạnh, Trung Bộ lại sắp mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng - Ảnh 1
Từ đêm 29/10 đến sáng ngày 31/10, khu vực Nam Nghệ An tới Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to - Ảnh minh họa: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, từ chiều tối 29/10 đến ngày 31/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 60-180mm, có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/10, ở khu vực Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. 

Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 02/11.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên từ ngày 29/10 ở khu vực Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi biến đổi chậm. Từ ngày mai (30/10) đến ngày 03/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Miền Bắc mưa lạnh, Trung Bộ lại sắp mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng - Ảnh 2
Dự báo trong các ngày từ 1-3/11, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to - Ảnh minh họa: Tiền Phong

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới

Từ đêm 29 đến ngày 30/10

Bắc Bộ ngày 29/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đêm 29 và ngày 30/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 29/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ: phía Bắc đêm 28 và ngày 29/10 có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 29/10 có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 29 và ngày 30/10 có mưa rào và rải rác có dông, từ gần sáng ngày 30/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 7/11

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 30/10-2/11 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Từ ngày 5-7/11, có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ từ 1-3/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại

Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam lên cấp 2. Còn Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Xem thêm
Từ khóa:   mưa lớn cảnh báo ngập lụt dự báo mưa dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới