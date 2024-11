Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video đau lòng ghi lại cảnh người phụ nữ có ý định quyên sinh cùng con gái nhỏ lúc rạng sáng trên cầu Khuể (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 5h sáng 28/10, người dân lưu thông qua cầu Khuể (thuộc địa phận huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) phát hiện một người phụ nữ cùng một bé gái ngồi ở giữa đường trên cầu ôm nhau khóc.

Mặc dù được nhiều người đi đường dừng lại khuyên can, trấn an. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn có ý định cố kéo bé gái qua lan can cầu, bất chấp tiếng gào khóc hoảng sợ và ngăn cản của đứa trẻ.