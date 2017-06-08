Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Bí kíp nhận diện chính xác 100% khô mực cao su, khô mực giả

Xã hội 08/06/2017 14:45

Khô mực là món ăn ngon, khoái khẩu của nhiều người. Song, hiện nay không ít người tiêu dùng đang lo ngại vì sợ mua nhầm phải mực khô kém chất lượng. Nhưng chỉ với các bí kíp đơn giản này, chúng ta đã có thể nhận biết được hàng thật và giả một cách chuẩn xác.

Mực khô là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng. Mặc dù, nó giàu dinh dưỡng nhưng các chất này sẽ bị hao hụt đi trong quá trình phơi khô. Vì lợi nhuận, nhiều người sản xuất đã tẩm thêm hóa chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng và sử dụng nguyên liệu cao su hoặc chất tổng hợp, một số chất phụ gia tạo mùi để làm mực giả.

Do đó, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn để tránh mua phải các sản phẩm kém chất lượng, đảm bảo cho sức khỏe cho bản thân và gia đình khi sử dụng.

Dưới đây là một số bí kíp đơn giản giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt mực thật và giả chuẩn xác.

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Bí kíp nhận diện chính xác 100% khô mực cao su, khô mực giả - Ảnh 1
Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể nhận ra phần băng keo ở đuôi mực - Ảnh: Internet

Quan sát hình dáng bên ngoài

Trước khi mua sản phẩm, các bà nội trợ nên dựa vào hình dáng bên ngoài của mực để kiểm tra chất lượng. Theo đó, râu mực giả thường không có xoăn tự nhiên, các góc của phần thân khá thô. Thậm chí, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy băng keo dính ở đuôi mực.

Độ khô 

Mực khô nếu là hàng thật thì khi ấn vào sẽ không bị dính tay, có độ ẩm vừa phải và khô ráo. Bên cạnh đó, khi ngửi, nếu có mùi thơm đặc trưng thì nó là sản phẩm chất lượng do được phơi dưới nắng tự nhiên.

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Bí kíp nhận diện chính xác 100% khô mực cao su, khô mực giả - Ảnh 2
Dựa vào màu sắc của mực, người tiêu dùng sẽ nhận biết được hàng giả kém chất lượng - Ảnh: Internet

Màu sắc 

Trong khi mực khô thật có màu đỏ hồng và không quá đậm thì sản phẩm giả lại có màu trắng tái, không được tự nhiên.

Độ dai 

Đối với mực thật sẽ có thớ rõ ràng, dễ xé, không quá dai, thịt bông và tơi. Ngược lại, mực giả được làm từ cao su rất dai và có độ đàn hồi lớn.

Mùi thơm

Để làm mực giả giống như hàng thật, người sản xuất đã thêm các chất phụ gia và tạo mùi để đánh lừa thị giác của người tiêu dùng. Tuy nhiên, mực giả khi nướng lên vẫn ngửi thấy mùi khét của cao su. 

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Bí kíp nhận diện chính xác 100% khô mực cao su, khô mực giả - Ảnh 3
Những con mực tươi ngon được phơi khô sẽ có lớp phấn trắng dày phủ trên toàn thân - Ảnh: Internet

Lớp phấn trên mực khô

Những con mực tươi ngon được phơi khô sẽ có lớp phấn trắng dày phủ trên toàn thân. 

Ngâm vào nước

Một cách khác để nhận biết đó là ngâm mực vào nước. Nếu là hàng giả sẽ thấy hiện tượng lớp phấn trắng trên thân bị bong ra nhanh chóng và sờ vào thấy nhớt vì chủ yếu là được làm từ cao su.

Mê hồn trận hàng nhái, hàng giả: Bí kíp nhận diện chính xác 100% khô mực cao su, khô mực giả - Ảnh 4
Mực giả lúc nướng dễ bị cháy đen và có mùi khét do chủ yếu được làm từ cao su và các chất tổng hợp - Ảnh: Internet

Khi nướng 

Mực giả lúc nướng dễ bị cháy đen và có mùi khét do chủ yếu được làm từ cao su và các chất tổng hợp.

Bên cạnh đó, khi chọn lựa sản phẩm, các bà nội trợ chỉ nên chọn những con vừa phải, thân thẳng và có vị đậm đà, dễ xé sau khi nướng.

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