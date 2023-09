Màn remix '60 năm cuộc đời' cực chất của các cụ bà U70 khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên

Tạm gác lại những vất vả, lo toan thường ngày, hội các bà, các mẹ đã có màn trình diễn '60 năm cuộc đời' khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Mới đây, đoạn clip các bà các mẹ U70 hát '60 năm cuộc đời' trên nền nhạc remix lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong quán karaoke nhạc xập xình, đội hình 6 người gồm 1 cụ hát chính cầm mic đứng giữa, hội chị em vây xung quanh vô tư nhảy múa với những động tác 'quẩy' hết sức điêu luyện.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Người xem cảm thấy thích thú và trân quý tâm hồn tươi trẻ, vui nhộn của các bà, các mẹ lúc này. Ngày thường, những người phụ nữ ấy vẫn lo toan mọi việc trong gia đình, từ nội trợ, chăm sóc nhà cửa, đến trông cháu, chăm con. Bây giờ là lúc họ được nghỉ ngơi, thư giãn và có những giờ phút thật sự thoái mái bên cạnh những người bạn đồng niên.

Đoạn clip đã thu hút gần 1,5 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt thích và bình luận. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, tình cảm yêu quý dành cho các bà, các mẹ trong đoạn clip.

Bạn A.Đ viết: “Ủng hộ 2 tay luôn! Tới tuổi các cụ chỉ biết lo cho con với chăm cháu, biết bao giờ mới được thoải mái chơi một lần. Nên là để các cụ chơi thoải mái đi!”.

Bên cạnh đó, có những tài khoản tag tên hội bạn thân của mình vào, hẹn 60 năm sau cũng học theo các cụ bà.

Tài khoản H.L tag người bạn thân của mình vào kèm dòng nhắn nhủ: “Phấn đấu 60 năm cuộc đời ta hội ngộ, cùng nhau quẩy nhé!”.

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) đến gần cũng là lúc mọi người có dịp thể hiện tình cảm đến các bà, các mẹ, những nội tướng tài ba trong gia đình bằng nhiều hình thức khác nhau.

Hiện cộng đồng mạng vẫn đang “truy tìm” danh tính của các các bà các mẹ trẻ trung, yêu đời trong đoạn clip.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-remix-60-nam-cuoc-doi-cuc-chat-cua-cac-cu-ba-u70-khien-cong-dong-mang-dung-ngoi-khong-yen-248504.html