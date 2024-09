Để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi, ngắm pháo hoa, Sở Giao thông Vận tải thành phố thông báo cấm xe một loạt đường ở trung tâm từ 20h đến 22h. Hàng chục cảnh sát chia làm nhiều tổ phân luồng, chốt chặn ở cầu Ba Son, Thủ Thiêm để yêu cầu người dân không đổ xe trên cầu, tránh ùn tắc. Để đảm bảo trật tự, hàng chục công an khu vực, dân quân tự vệ túc trực nhiều tuyến đường, nhắc nhở người bán hàng rong, người đi xe máy để đảm bảo an toàn giao thông khi có nhiều người qua lại trên đường.

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt được bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).