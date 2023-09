Mới đây, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, xử lý một người báo tin giả bị cướp gần 300 triệu đồng.

Theo thông tin trên Zing, chiều 13/4 vừa qua, Nguyễn Ngọc Huỳnh Như (19 tuổi, ngụ TP Tân An) đến Công an phường 2 báo tin bị cướp. Đối tượng này khai, sau khi rút 285,5 triệu đồng tại một ngân hàng, trên đường về nhà thì bị hai thanh niên áp sát, cướp tiền rồi tẩu thoát theo hướng quốc lộ 1.