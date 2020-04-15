Long An: Không có tiền cho ba mẹ sửa nhà, cô gái 19 tuổi hoang báo bị cướp gần 300 triệu

Xã hội 15/04/2020 10:49

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang điều tra vụ cô gái 19 tuổi báo tin giả bị cướp gần 300 triệu đồng tại Long An.

Mới đây, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, xử lý một người báo tin giả bị cướp gần 300 triệu đồng. 

Theo thông tin trên Zing, chiều 13/4 vừa qua, Nguyễn Ngọc Huỳnh Như (19 tuổi, ngụ TP Tân An) đến Công an phường 2 báo tin bị cướp. Đối tượng này khai, sau khi rút 285,5 triệu đồng tại một ngân hàng, trên đường về nhà thì bị hai thanh niên áp sát, cướp tiền rồi tẩu thoát theo hướng quốc lộ 1.

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai những người có liên quan. Sau khi trích xuất camera, lực lượng chức năng không phát hiện vụ cướp tài sản nào.

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Cô gái báo tin giả bị cướp 300 triệu đồng tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Biết không thể qua mắt công an, ngày 14/4 vừa qua, Như đến cơ quan chức năng thừa nhận báo tin giả. Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trước đó Như hứa cho ba mẹ tiền sửa lại toàn bộ căn nhà. Tuy nhiên, vì làm ăn thua lỗ nên Như nảy sinh ý định báo tin giả để không bị gia đình la mắng.

Cách đây không lâu, tại An Giang cũng vừa xảy ra vụ báo tin cướp giả gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 24/2, bà Phùng Thị Hoa (sinh năm 1970, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông) cùng gia đình đến công an báo tin bị cướp. Theo lời kể của bà Hoa, bà bị 3 thanh niên lạ mặt chạy xe máy giả vờ hỏi thăm đường rồi xịt hơi cay vào mặt, cướp 70 triệu đồng.

Qua xác minh, thấy lời khai của bà Hoa có nhiều mâu thuẫn nên cơ quan công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sự việc. Sau đó, bà Hoa đã thừa nhận mình báo tin giả. Theo đó, ông Vũng (chồng bà Hoa) kêu vợ đến nhà ông Huỳnh Kế Sang lấy 70 triệu tiền bán đất, đem về để trong tủ quần áo.

Thấy chồng không có nhà, bà Hoa nảy sinh ý định lấy số tiền đó để đóng hụi. Để thực hiện hành vi này, bà Hoa đã chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc tổ 4, ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông ngồi chờ điện thoại của chồng. 

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Người vợ báo tin giả bị cướp 70 triệu đồng để lấy tiền đóng hụi - Ảnh: Internet

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi chồng gọi điện, bà Hoa nói dối bị 3 thanh niên cướp tiền, chờ chồng đến đi báo công an. Sau đó, bà Hoa đã bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước.

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