Theo VTC, ngày 28/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, trú ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Huỷ hoại tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

"Đến bây giờ tôi mới suy nghĩ điều đó. Lúc tôi nổi nóng lên, đầu óc tôi không nghĩ được kết cục này. Tôi day dứt, ân hận, ao ước ngày hôm đó không bốc đồng để ra cơ sự này", bị can Nguyễn Lê Tuấn Đức nghẹn ngào.

Trái với hình ảnh hung hăng, cầm dao giải quyết mâu thuẫn với nhân viên xe buýt, tại trụ sở công an, Đức khóc rất nhiều, đặc biệt mỗi khi nhắc đến con gái."Tôi chỉ biết khóc, nói 'bố xin lỗi con, mong con tha lỗi cho bố'", nam tài xế vừa dính vào vòng lao lý mắt đỏ hoe. Anh ta hối tiếc nhất vì lỗi lầm của bản thân đã không thể ở bên con gái trong những bước đi đầu đời.

Bị can Nguyễn Lê Tuấn Đức kể lại lý do cầm dao chém lốp xe buýt. Ảnh: VTC

Cũng theo VOV trước đó, tại cơ quan công an, Nguyễn Lê Tuấn Đức khai nhận vào dịp sát Tết Nguyên đán, bị can lái xe Mazda 3 màu trắng lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt thì bị xe bus tạt đầu. Do bức xúc với hành động này nên Đức đã lái xe Mazda chặn đầu xe bus, rồi lấy từ trong xe ra một chiếc dao quắm nhằm đe dọa tài xế xe bus.

Khi thấy tài xế xe bus và hành khách cố thủ trong xe, Đức đã lấy dao quắm nhiều lần chém vào phần kính và lốp xe, khiến kính xe bus bị xước và lốp xe bị rách một đoạn.

Sau khi gây ra hành vi, Đức lái xe bỏ đi. Đến ngày 20/2, được sự động viên của gia đình, Đức đã đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm trình diện.