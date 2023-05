Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đến 22 giờ ngày 30/5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Công an TP Thuận An phong tỏa hiện trường, điều tra vụ xe tải tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ làm một người chết, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Bình Dương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, 2 người đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Thuận An. Bước đầu tài xế khai do xe mất thắng.

Nhiều xe máy bị chiếc ô tô tải kéo lê trên đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày tại ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Thuận An Hòa (phường An Phú, TP Thuận An).