Lời khai của tài xế xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến 1 người tử vong

Xã hội 30/05/2023 22:53

Trong khi đang kéo lê những trước xe máy, chiếc xe tải còn tiếp tục đâm trúng một xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đến 22 giờ ngày 30/5, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Công an TP Thuận An phong tỏa hiện trường, điều tra vụ xe tải tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ làm một người chết, nhiều người bị thương.

Hiện các đơn vị vẫn đang phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Lời khai của tài xế xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Bình Dương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, 2 người đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Thuận An. Bước đầu tài xế khai do xe mất thắng.

Lời khai của tài xế xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến 1 người tử vong - Ảnh 2
Nhiều xe máy bị chiếc ô tô tải kéo lê trên đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày tại ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Thuận An Hòa (phường An Phú, TP Thuận An).

Thời điểm trên chiếc xe ô tô tải biển số 61C-268.90, do H.Đ.B. (sinh năm 1980) điều khiển lưu thông trên đường Thuận An Hòa.

Lời khai của tài xế xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến 1 người tử vong - Ảnh 3
Xe máy tại hiện trường chỉ còn lại trơ khung - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi đi đến đoạn giao lộ trên thì bất ngờ lao vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Nhiều chiếc xe máy cùng chủ điều khiển phương tiện bị cuốn vào gầm xe ô tô rồi bị kéo lê trên đường.

Chưa dừng lại, trong khi đang kéo lê những trước xe máy, chiếc xe tải còn tiếp tục đâm trúng một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Một nhân chứng kể lại, thời điểm khi thấy chiếc xe tông nhiều xe máy, nhiều nạn nhân la hét. Một số người đang lưu thông cũng hoảng loạn la hét bỏ chạy.

Kinh hoàng: Ô tô tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, 3 người thương vong

Kinh hoàng: Ô tô tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, 3 người thương vong

Khoảng 5 xe máy dừng đèn đỏ trên đường dân sinh giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương), thì bất ngờ một ô tô tải phía sau lao tới. Nhiều xe máy bị ô tô cán qua, 1 người chết, 2 người khác phải nhập viện cấp cứu.

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