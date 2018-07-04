Lời cầu cứu xé lòng của cặp vợ chồng có hai con bị suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo

Xã hội 04/07/2018 15:33

5 tuổi nhưng bé Vân Anh chỉ nặng 9kg, cơ thể thường xuyên gánh chịu đau đớn vì bệnh viêm khớp cổ chân hoành hành. Cậu em trai vừa 5 tháng tuổi cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ nặng 4kg, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Con cái ốm đau khiến vợ chồng chị Thái rơi vào cảnh khó khăn, kiệt quệ.

Bệnh tật bủa vây

Gần 40 tuổi, anh Đinh Văn Thắng (43 tuổi, ngụ thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) mới lập gia đình, được làm bố. Thế nhưng, hai đứa con lần lượt chào đời đều phải gánh chịu bất hạnh khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo.

Lời cầu cứu xé lòng của cặp vợ chồng có hai con bị suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1
Chị Thái bên hai đứa con bất hạnh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cô con gái lớn của anh là Đinh Thị Vân Anh (5 tuổi) bị suy dinh dưỡng độ 2, chỉ nặng 9kg. Ngay từ năm một tuổi, cứ những lúc trái gió trở trời, cổ chân phải của đứa trẻ lại sưng phù, đau nhức, gào khóc suốt ngày đêm. Đưa con đi khám thì bác sỹ kết luận bé bị mắc căn bệnh viêm khớp cổ chân.

Lời cầu cứu xé lòng của cặp vợ chồng có hai con bị suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2
Bé Vân Anh bị viêm khớp cổ chân, 5 tuổi chỉ nặng 9kg - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Mỗi lần nằm viện, vì gia đình quá nghèo nên con chỉ sử dụng thuốc trong danh mục bảo hiểm, điều trị cho con hết đợt đau nhức lại về.

Con bé đau nặng nhất vào mùa đông. Căn bệnh hành hạ từ đầu mùa đến cuối mùa khiến con mất ăn, mất ngủ, quấy khóc, sốt triền miên. Cháu 5 tuổi nhưng nhỏ thó, thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa", chị Võ Thị Thái (36 tuổi, mẹ bé Vân Anh) chia sẻ.

Đứa lớn ốm đau bệnh tật nên khi mang thai lần 2, vợ chồng chị Thái cầu mong con sinh ra được khỏe mạnh, bình an, nhưng rồi tai ương lại tiếp tục giáng xuống.

Bé Đinh Văn Đại (5 tháng tuổi) khi sinh được một thời gian thì có biểu hiện bất thường, nhịp tim đập nhanh, khó thở, sốt thường xuyên, quấy khóc. Đưa con đi viện thăm khám thì vợ chồng chị Thái ngã quỵ khi nghe bác sỹ kết luận con bị tim bẩm sinh.

Lời cầu cứu xé lòng của cặp vợ chồng có hai con bị suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3
Bé Đại bị bệnh tim bẩm sinh, 5 tháng tuổi chỉ nặng 4kg - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng từ đó, họ luân phiên ôm con nằm viện. Đứa này chưa kịp xuất viện thì đứa kia đã vào. Lo lắng cho con khiến họ chẳng có thời gian để làm ăn.

"Con trai tôi chưa thể phẫu thuật vì sức khỏe yếu, chưa đủ cân nặng, kinh phí cũng chưa có. Càng ngày, sức khỏe con càng yếu, tháng vừa rồi không tăng được lạng nào. Cứ cái đà này thì bao giờ con mới có cơ hội phẫu thuật đây", chị Thái ôm con khóc nghẹn.

Chỉ mong con được sống bình an

36 tuổi nhưng trông chị Thái già đi rất nhiều so với tuổi, dáng người lam lũ, gầy gò, da xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Suốt ngày lo lắng, chăm sóc cho con cái khiến chị không còn tâm trạng đâu để chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng, mặc bộ quần áo cho sạch sẽ. Một tay chị bế đứa nhỏ, tay kia vỗ về, xoa nhẹ lên bàn chân sưng phù của con gái lớn. Bệnh tật hoành hành khiến hai đứa trẻ quấy khóc suốt ngày. Dù mang tiếng ở nhà trông con, nội trợ nhưng nhiều bữa đến giờ cơm nước, chị cũng không thể đặt con xuống mà nấu nướng.

Lời cầu cứu xé lòng của cặp vợ chồng có hai con bị suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4
Con cái bệnh tật nên chị Thái không làm được gì để kiếm thêm thu nhập- Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Thái một nách hai đứa con thơ không thể làm gì phụ kiếm thêm thu nhập, kinh tế gia đình phụ thuộc vào hai sào ruộng cùng nghề bốc vác ở cảng Cái Lân của anh Thắng. Tiền công của anh được tính theo tấn hàng hóa (chủ yếu là bột sắn, mỳ, gạo). Bốc được mỗi tấn hàng như vậy anh được nhận 9 nghìn đồng tiền công. Ngày nào may mắn hàng hóa nhiều thì anh nhận được 200 nghìn đồng, ngày vắng vẻ thì được dăm bảy chục, đủ để gia đình chi tiêu một cách tằn tiện.

Lời cầu cứu xé lòng của cặp vợ chồng có hai con bị suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5
Anh Thắng chỉ mong hai đứa con mình được khỏe mạnh, bình yên- Ảnh: Gia đình cung cấp

Con bệnh tật, nằm viện suốt khiến anh Thắng không có thời gian đi làm như trước. Gia đình ngoại ở tận Nghệ An nên không thể giúp được gì nhiều. Bố mẹ chồng thì già yếu nên vợ chồng chị Thái chỉ biết cố gắng tự thân vận động. Cuộc sống gia đình đã khó khăn càng thêm bế tắc.

"Khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong con sớm khỏe mạnh để được sống những tháng ngày bình yên trên cõi đời. Nhìn con cái ngày càng héo hon vì bệnh tật, tôi đau đớn lắm", anh Thắng thở dài chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho hai đứa con của chị Thái xin vui lòng gửi về địa chỉ: Đinh Văn Thắng, thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT của anh Thắng: 0985813809.

Hành trình giành giật sự sống cho con trai bị não úng thủy của cặp vợ chồng bất hạnh

Hành trình giành giật sự sống cho con trai bị não úng thủy của cặp vợ chồng bất hạnh

Mới một tuổi, Quý đã phải gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh não úng thủy. Để giành lại cơ hội sống cho con, cặp vợ chồng trẻ đã vay mượn khắp nơi để có hàng tỉ đồng đưa con sang Singapore chữa trị.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh bi đát hoàn cảnh cần giúp đỡ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày