Gần 40 tuổi, anh Đinh Văn Thắng (43 tuổi, ngụ thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) mới lập gia đình, được làm bố. Thế nhưng, hai đứa con lần lượt chào đời đều phải gánh chịu bất hạnh khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo.

"Mỗi lần nằm viện, vì gia đình quá nghèo nên con chỉ sử dụng thuốc trong danh mục bảo hiểm, điều trị cho con hết đợt đau nhức lại về.

Cô con gái lớn của anh là Đinh Thị Vân Anh (5 tuổi) bị suy dinh dưỡng độ 2, chỉ nặng 9kg. Ngay từ năm một tuổi, cứ những lúc trái gió trở trời, cổ chân phải của đứa trẻ lại sưng phù, đau nhức, gào khóc suốt ngày đêm. Đưa con đi khám thì bác sỹ kết luận bé bị mắc căn bệnh viêm khớp cổ chân.

Con bé đau nặng nhất vào mùa đông. Căn bệnh hành hạ từ đầu mùa đến cuối mùa khiến con mất ăn, mất ngủ, quấy khóc, sốt triền miên. Cháu 5 tuổi nhưng nhỏ thó, thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa", chị Võ Thị Thái (36 tuổi, mẹ bé Vân Anh) chia sẻ.

Đứa lớn ốm đau bệnh tật nên khi mang thai lần 2, vợ chồng chị Thái cầu mong con sinh ra được khỏe mạnh, bình an, nhưng rồi tai ương lại tiếp tục giáng xuống.

Bé Đinh Văn Đại (5 tháng tuổi) khi sinh được một thời gian thì có biểu hiện bất thường, nhịp tim đập nhanh, khó thở, sốt thường xuyên, quấy khóc. Đưa con đi viện thăm khám thì vợ chồng chị Thái ngã quỵ khi nghe bác sỹ kết luận con bị tim bẩm sinh.

Bé Đại bị bệnh tim bẩm sinh, 5 tháng tuổi chỉ nặng 4kg - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cũng từ đó, họ luân phiên ôm con nằm viện. Đứa này chưa kịp xuất viện thì đứa kia đã vào. Lo lắng cho con khiến họ chẳng có thời gian để làm ăn.

"Con trai tôi chưa thể phẫu thuật vì sức khỏe yếu, chưa đủ cân nặng, kinh phí cũng chưa có. Càng ngày, sức khỏe con càng yếu, tháng vừa rồi không tăng được lạng nào. Cứ cái đà này thì bao giờ con mới có cơ hội phẫu thuật đây", chị Thái ôm con khóc nghẹn.

Chỉ mong con được sống bình an

36 tuổi nhưng trông chị Thái già đi rất nhiều so với tuổi, dáng người lam lũ, gầy gò, da xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Suốt ngày lo lắng, chăm sóc cho con cái khiến chị không còn tâm trạng đâu để chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng, mặc bộ quần áo cho sạch sẽ. Một tay chị bế đứa nhỏ, tay kia vỗ về, xoa nhẹ lên bàn chân sưng phù của con gái lớn. Bệnh tật hoành hành khiến hai đứa trẻ quấy khóc suốt ngày. Dù mang tiếng ở nhà trông con, nội trợ nhưng nhiều bữa đến giờ cơm nước, chị cũng không thể đặt con xuống mà nấu nướng.

Con cái bệnh tật nên chị Thái không làm được gì để kiếm thêm thu nhập- Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Thái một nách hai đứa con thơ không thể làm gì phụ kiếm thêm thu nhập, kinh tế gia đình phụ thuộc vào hai sào ruộng cùng nghề bốc vác ở cảng Cái Lân của anh Thắng. Tiền công của anh được tính theo tấn hàng hóa (chủ yếu là bột sắn, mỳ, gạo). Bốc được mỗi tấn hàng như vậy anh được nhận 9 nghìn đồng tiền công. Ngày nào may mắn hàng hóa nhiều thì anh nhận được 200 nghìn đồng, ngày vắng vẻ thì được dăm bảy chục, đủ để gia đình chi tiêu một cách tằn tiện.

Anh Thắng chỉ mong hai đứa con mình được khỏe mạnh, bình yên- Ảnh: Gia đình cung cấp

Con bệnh tật, nằm viện suốt khiến anh Thắng không có thời gian đi làm như trước. Gia đình ngoại ở tận Nghệ An nên không thể giúp được gì nhiều. Bố mẹ chồng thì già yếu nên vợ chồng chị Thái chỉ biết cố gắng tự thân vận động. Cuộc sống gia đình đã khó khăn càng thêm bế tắc.

"Khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong con sớm khỏe mạnh để được sống những tháng ngày bình yên trên cõi đời. Nhìn con cái ngày càng héo hon vì bệnh tật, tôi đau đớn lắm", anh Thắng thở dài chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho hai đứa con của chị Thái xin vui lòng gửi về địa chỉ: Đinh Văn Thắng, thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT của anh Thắng: 0985813809.