Nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một chiếc vali bốc mùi nằm dưới gầm ô tô, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra. Qua quá trình khám nghiệm, công an phát hiện một thi thể thai nhi được bọc trong bao ni lông nằm trong vali.

Khoảng 5 giờ 20 phút sáng 22/3, anh Đỗ Văn Hải (sinh năm 1986, là bảo vệ trực đêm của một siêu thị trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) đi tập thể dục như ngày thường. Khi đến con hẻm bên cạnh siêu thị, anh phát hiện một chiếc vali đáng ngờ nằm dưới một chiếc ô tô.

Công an tiến hành xem xét hiện trường - Ảnh: Internet

Lúc đến gần, anh phát hiện chiếc túi có mùi hôi đáng ngờ nên báo công an. Nhận được tin báo, Công an phường 11 cùng Công an quận Gò Vấp đã có mặt phong tỏa hiện trường. Khi tiến hành mở vali, công an phát hiện trong đó có 1 túi ni lông màu đen chứa một thi thể thai nhi, bên ngoài được bọc bằng một túi ni lông màu đỏ.

Theo thông tin ban đầu, chiếc vali anh Hải phát hiện có màu tím, kích thước khoảng 35x55cm nằm dưới chiếc xe ô tô có biển số: 66A – 05530. Qua điều tra, Công an xác định chiếc xe ô tô trên thuộc sở hữu của anh N.P.T (sinh năm 1981, cư trú tại quận Gò Vấp).

Anh T. cho biết vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 21/3, anh có gửi xe ô tô của mình bên hông siêu thị. Về chiếc vali màu tím xuất hiện dưới gầm ô tô, anh không biết nó là của ai và bỏ vào gầm xe từ lúc nào.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera an ninh để xác minh vụ việc.

Thai nhi bị rách đầu vì mẹ chồng dùng dao giúp con dâu tự đẻ tại nhà Khi con dâu lên cơn chuyển dạ, mẹ chồng dùng dao rạch tầng sinh môn khiến đầu em bé bị thủng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-phat-hien-thi-the-thai-nhi-boc-mui-trong-vali-duoi-gam-o-to-o-sai-gon-275994.html