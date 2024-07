Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM , công an quận 7, TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Tân Phong điều tra vụ việc một người Hàn Quốc bị nam đồng hương đánh gây thương tích trên địa bàn.

Anh Hong bị nam đồng hương đánh tại quận 7, TP.HCM - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo anh Hong, sau đó PSW đưa anh đến gần ngã tư đường Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Văn Linh và tiếp tục đánh khiến anh này bị ngất.

Anh Hong sau đó được đưa vào Bệnh viện FV (quận 7) điều trị trong tình trạng bị vết thương nặng ở mặt, vỡ xoang hàm trái, gãy mũi, mắt trái bị tổn thương sàn mắt…

Anh Hong sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị với các thương tích: Chấn thương đầu, vỡ nhiều mảnh của xương sọ và xương mặt (gãy xoang hàm, xoang sàng trái, gãy xương chính mũi hai bên). Vết thương hở của mí mắt và vùng quanh mắt (mắt trái) cùng các tổn thương khác của mắt và ổ mắt (xuất huyết kết mạc mắt trái).

Mặt anh Hong chảy nhiều máu và nhiều thương tích nặng - Ảnh: báo Công an Nhân dân

Dẫn tin từ báo Công an nhân dân, hiện Cơ quan Công an đã lấy lời khai ban đầu của anh Hong và cũng đã tới hiện trường 2 nơi diễn ra sự việc để thu thập chứng cứ, phục vụ việc điều tra. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc hiện chưa được xác định, vì chính anh Hong cũng khai nhận tại Cơ quan Công an là không biết lý do gì mình bị đánh.

Anh Hong đã yêu cầu giám định thương tật và viết đơn yêu cầu xử lý theo pháp luật, không hòa giải. Công an quận 7 đã tiếp nhận đơn. Phía gia đình anh Hong cũng đã thu thập hình ảnh, chứng cứ để gửi cho Cảnh sát Hàn Quốc khởi kiện PSW về hành vi đánh đập anh Hong quá dã man.