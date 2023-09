Xảy ra mâu thuẫn trong thang máy chung cư, một trong hai bên đã cầm dao đuổi chém khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 3/5, một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại sảnh thang máy tầng 6, toà chung cư G.M2 (đường Lê Trọng Tấn kéo dài, thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) khiến nhiều người bị thương.

Nhân chứng hiện trường cho biết, vụ ẩu đả diễn ra trong thang máy giữa một số cá nhân. Tuy nhiên sau đó một trong hai bên đã sử dụng hung khí đuổi chém đối phương khiến hành lang thang máy bê bết máu.

Vụ ẩu đả được camera an ninh của tòa nhà ghi lại - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với Người Lao Động, đại diện ban quản lý toà nhà chung cư G.M2 xác nhận có sự việc xảy ra, đồng thời cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong thang máy. Sau khi xô xát, nhóm người đã được bảo vệ toà nhà can ngăn, ai về nhà nấy.

Tuy nhiên do không cam lòng, một người trong nhóm này đã gọi thêm vài người khác xuống tầng 6 để tìm người vừa xô xát với mình "nói chuyện".

"Khi đó, 1 bên đã cầm dao đuổi chém bên kia. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong chưa đầy 1 phút, 3 người đã bị thương chảy máu và 1 người bị thương nhẹ hơn. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu sau đó", vị đại diện toà nhà nói.



Hành lang bê bết máu sau vụ đuổi chém - Ảnh: Internet

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã An Khánh cùng Công an huyện Hoài Đức đã đến hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức tích cực xác minh tiến hành điều tra, làm rõ.

