Hai thiếu nữ bị chủ quán karaoke mang đi rao bán khắp nơi

Xã hội 27/04/2023 08:33

Thấy hai thiếu nữ không muốn làm việc cho mình nữa, nữ chủ quán karaoke đã cho người mang nạn nhân đi khắp nơi để bán.

Nguồn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, theo cáo buộc, Trần Thị Gái (SN 1969, ở Quảng Nam) là chủ quán karaoke Diệu Hiền ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cuối năm 2020, Gái đăng trên mạng xã hội Facebook tuyển nhân viên cho quán karaoke.

Đọc được thông tin trên, ngày 14/12/2020, Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1996, ở TP Tây Ninh) đã liên hệ với Gái qua tài khoản Facebook “Huyền Heo”. Huyền trao đổi với Gái nội dung muốn “gán” - tức đưa 3 nhân viên nữ tuổi từ 12 đến 14 cho Gái.

Hai thiếu nữ bị chủ quán karaoke mang đi rao bán khắp nơi - Ảnh 1
Thiếu nữ bị chủ quán karaoke mang đi rao bán  - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo yêu cầu của Huyền, Gái đồng ý thì phải chuyển 216 triệu đồng là khoản tiền 3 thiếu nữ này còn nợ cô ta. Do đang thiếu nhân viên phục vụ quán karaoke nên Gái đồng ý để Huyền đưa 3 thiếu nữ này đến quán, xem mặt trước. Sau khi xem người, Gái chỉ nhận 2 thiếu nữ.

Hai thiếu nữ đã phải viết giấy hợp đồng mượn tiền của Gái là 88 triệu và 77 triệu đồng, cùng cam kết làm đến khi trả xong hết nợ. Cùng với tiền xe, Gái trả cho Huyền 166,3 triệu đồng mua hai thiếu nữ.

Sau khi vào làm được 3 ngày, hai thiếu nữ thấy công việc không hợp nên không muốn làm nữa. Do đó, Gái đã tìm quán karaoke khác để bán các nạn nhân nhằm thu lại số tiền đã bỏ ra.

Gái nhờ Trần Tuấn Cảnh đăng tin lên nhóm “Tuyển nhân viên karaoke” với nội dung: “Bên mẹ em có hai bé nợ 166 triệu đồng, quán nào có nhu cầu cần nhân viên làm Tết thì bên mẹ em sẽ nhượng lại”.

Vì sợ hai thiếu nữ bỏ trốn, Gái đã cử Nguyễn Bảo Ngưng (SN 1996, nhân viên của Gái) đưa các cô gái đi tìm quán karaoke chuyển nhượng. Tuy nhiên, không quán karaoke nào ở Tây Ninh và Bình Phước nhận.

Khi thấy có tài khoản “Bin Tây” ở TP Hà Nội liên lạc, đồng ý nhận 2 cô gái làm việc, Gái nhờ Cảnh đưa họ ra Hà Nội. Gái dặn dò cả hai, chấp nhận lỗ, chỉ cần 140 triệu, sẽ trả công 10 triệu đồng.

Nguồn tin từ báo Phụ Nữ, cuối năm 2020, một đối tượng ở Hà Nội (chưa rõ lai lịch) liên hệ để mua 2 nữ tiếp viên. Sau đó, Cảnh và bị can Huỳnh Chí Bảo dẫn các nạn nhân ra Hà Nội.

Chiều 28/12/2020, Cảnh và Bảo đưa 2 cô gái đến khu vực đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để giao dịch với người có nhu cầu. Khi giao dịch chưa kịp hoàn thành, 2 nạn nhân đã cầu cứu và được người dân giải thoát đưa tới cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt tạm giam Gái cùng 4 đồng phạm. Bị can Trần Thị Gái đã tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho mỗi gia đình bị hại.

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