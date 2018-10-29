Hai người đàn ông tỉ võ trên phố: ‘Tao năn nỉ mày động vào tao cái, động mạnh vào’

Mặc dù đối phương đã bỏ đi nhưng người đàn ông vẫn cố tình xông lên đấm vào mặt anh ta. Cuộc ẩu đả thu hút đông đảo sự chú ý của người đi đường nhưng không ai lên tiếng can ngăn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông ẩu đả trên phố khiến dân mạng được một phen bàn tán xôn xao.

Ở đầu đoạn clip, người thanh niên mặc áo xám liên tục lên giọng thách thức đối phương: “Mày động vào tao cái, ra đường đừng có chửi, hiểu chưa. Tao năn nỉ mày động vào người tao cái, động mạnh vào”.

Vì không muốn gặp rắc rối, người đàn ông mặc áo trắng lên xe định bỏ đi. Tuy nhiên thanh niên mặc áo xám bất ngờ đấm mạnh vào đầu đối phương. Bị đánh, người mặc áo trắng lao khỏi xe phản công. Trận ẩu đả giữa hai người đàn ông đã thu hút không ít sự chú ý từ người đi đường. Cuộc tỉ thí chỉ dừng lại khi nam thanh niên áo trắng hậm hực bỏ đi.

Người đàn ông áo trắng có vẻ yếu thế hơn khi liên tục bị đánh - Ảnh: Internet

Vì chủ nhân đoạn clip không tiết lộ thêm thông tin gì nên không ai rõ sự việc trên xảy ra ở đâu và nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc. Đoạn clip khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bất bình, nhất là với thanh niên mặc áo xám. Bởi trước đó mặc dù đối thủ đã bỏ đi nhưng người này lại xông lên tấn công.

“Ông áo xám hung hăng quá, người ta đã bỏ đi rồi, phải kéo lại đánh cho bằng được mới chịu. Mà sao xung quanh đó cũng có nhiều người mà sao không ai ngăn cản lại, chắc lại sợ liên lụy”, một Facebooker bình luận.

“Chắc do va chạm giao thông, mà thấy cả hai không bị gì hết thì thôi bỏ qua đi, ẩu đả chi. May mà không có ai bị thương”, B.N viết.

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