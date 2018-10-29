Hai người đàn ông tỉ võ trên phố: ‘Tao năn nỉ mày động vào tao cái, động mạnh vào’

Xã hội 29/10/2018 11:11

Mặc dù đối phương đã bỏ đi nhưng người đàn ông vẫn cố tình xông lên đấm vào mặt anh ta. Cuộc ẩu đả thu hút đông đảo sự chú ý của người đi đường nhưng không ai lên tiếng can ngăn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người đàn ông ẩu đả trên phố khiến dân mạng được một phen bàn tán xôn xao.

Ở đầu đoạn clip, người thanh niên mặc áo xám liên tục lên giọng thách thức đối phương: “Mày động vào tao cái, ra đường đừng có chửi, hiểu chưa. Tao năn nỉ mày động vào người tao cái, động mạnh vào”.

Vì không muốn gặp rắc rối, người đàn ông mặc áo trắng lên xe định bỏ đi. Tuy nhiên thanh niên mặc áo xám bất ngờ đấm mạnh vào đầu đối phương. Bị đánh, người mặc áo trắng lao khỏi xe phản công. Trận ẩu đả giữa hai người đàn ông đã thu hút không ít sự chú ý từ người đi đường. Cuộc tỉ thí chỉ dừng lại khi nam thanh niên áo trắng hậm hực bỏ đi.

Hai người đàn ông tỉ võ trên phố: ‘Tao năn nỉ mày động vào tao cái, động mạnh vào’ - Ảnh 1
Người đàn ông áo trắng có vẻ yếu thế hơn khi liên tục bị đánh - Ảnh: Internet

Vì chủ nhân đoạn clip không tiết lộ thêm thông tin gì nên không ai rõ sự việc trên xảy ra ở đâu và nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc. Đoạn clip khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bất bình, nhất là với thanh niên mặc áo xám. Bởi trước đó mặc dù đối thủ đã bỏ đi nhưng người này lại xông lên tấn công.

“Ông áo xám hung hăng quá, người ta đã bỏ đi rồi, phải kéo lại đánh cho bằng được mới chịu. Mà sao xung quanh đó cũng có nhiều người mà sao không ai ngăn cản lại, chắc lại sợ liên lụy”, một Facebooker bình luận.

“Chắc do va chạm giao thông, mà thấy cả hai không bị gì hết thì thôi bỏ qua đi, ẩu đả chi. May mà không có ai bị thương”, B.N viết.

Bắt được nghi phạm vụ “can ngăn đánh nhau bị đâm tử vong”

Bắt được nghi phạm vụ “can ngăn đánh nhau bị đâm tử vong”

Trong khi can ngăn anh em chủ quán nước đánh nhau, anh Thắng bị Hùng dùng dao đâm chết.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội ẩu đả trên phố clip gây bức xúc

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 11 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày