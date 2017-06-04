Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín

Xã hội 04/06/2017 15:50

Một clip được đăng tải gần đây cho thấy nhiệt độ ở Hà Nội đã tăng khủng khiếp đến mức rán được cả trứng không cần lửa.

Hà Nội đang trải qua giai đoạn nắng nóng kỷ lục. Một đoạn clip được đăng tải mới đây cho thấy thậm chí nhiệt độ có thể rán chín được cả trứng không cần lửa. Clip được quay tại phố Cầu Bươu - Hà Nội.

Theo clip, chảo trứng chỉ cần để ngoài trời liền nhanh chóng biến thành trứng lòng đào trong tích tắc. Mọi người đều cảm thấy hết sức bất ngờ trước nhiệt độ khủng khiếp như thế này.

Một số hình ảnh khác về tình hình thời tiết khắc nghiệt tại miền Bắc hiện nay:

Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín - Ảnh 1
Cây cảnh nhanh chóng héo rũ khi để ngoài ban công dù mới tưới nước xong - Ảnh: Facebook

Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín - Ảnh 2
Thời tiết quá nóng bức khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, nhiều con đường bình thường rất đông đúc nhưng hôm nay lại rất vắng vẻ - Ảnh: Internet

Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín - Ảnh 3
Với thời tiết khủng khiếp thế này, người dân phải giải nhiệt bằng nguyên tảng đá mới chịu được - Ảnh: Internet

Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín - Ảnh 4
Tránh nắng bằng nguyên thùng các-tông - Ảnh: Trương Hiếu

Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín - Ảnh 5
Chỉ sau nửa ngày, buồng chuối xanh đã thành buồng chuối cháy - Ảnh: Internet

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