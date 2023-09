Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục, trứng rán không cần lửa cũng chín

Một clip được đăng tải gần đây cho thấy nhiệt độ ở Hà Nội đã tăng khủng khiếp đến mức rán được cả trứng không cần lửa.

Hà Nội đang trải qua giai đoạn nắng nóng kỷ lục. Một đoạn clip được đăng tải mới đây cho thấy thậm chí nhiệt độ có thể rán chín được cả trứng không cần lửa. Clip được quay tại phố Cầu Bươu - Hà Nội.

Theo clip, chảo trứng chỉ cần để ngoài trời liền nhanh chóng biến thành trứng lòng đào trong tích tắc. Mọi người đều cảm thấy hết sức bất ngờ trước nhiệt độ khủng khiếp như thế này.

Một số hình ảnh khác về tình hình thời tiết khắc nghiệt tại miền Bắc hiện nay:

