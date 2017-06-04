Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước

Giải trí 04/06/2017 10:09

Không cần sexy quyến rũ hay đẹp lộng lẫy, Tóc Tiên vẫn khiến fan thích thú và yêu quý vô cùng với tạo hình hài hước này.

Tóc Tiên hiện đang là huấn luyện viên của chương trình Giọng hát việt 2017, trước nay luôn nổi tiếng với thân hình bốc lửa và gu thời trang tinh tế, quyến rũ. 

Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước - Ảnh 1
Hình tượng mà Tóc Tiên xây dựng là sexy, quyến rũ, đốt mắt fan cùng thân hình bốc lửa - Ảnh: FBNV

Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước - Ảnh 2
Cô cũng là ca sĩ không ngần ngại đáp trả anti fan bằng lời lẽ cứng cỏi - Ảnh: FBNV

Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước - Ảnh 3
Các fan hâm mộ cũng đã quá quen với những phát ngôn mạnh mẽ, rắn rỏi không chút nể nang khi bị động chạm của cô nàng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây một người bạn thân của Tóc Tiên hé lộ hình ảnh hài hước của cô khiến các fan "sụp đổ hình tượng" hoàn toàn.

Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước - Ảnh 4
Các fan hâm mộ được dịp "cười lăn cười bò" với tạo hình hài hước này - Ảnh: Facebook

Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước - Ảnh 5
Fan hâm mộ cho rằng Tóc Tiên "cute lạc lối" với hình tượng hài hước này - Facebook

Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước - Ảnh 6
Có vẻ như hình tượng "khó đỡ" còn làn fan yêu quý và thích thú với hình ảnh sexy khó cưỡng mà Tóc Tiên xây dựng - Ảnh: Facebook

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