Tóc Tiên khiến fan 'cười ngất' khi tạo hình hài hước

Không cần sexy quyến rũ hay đẹp lộng lẫy, Tóc Tiên vẫn khiến fan thích thú và yêu quý vô cùng với tạo hình hài hước này.

Tóc Tiên hiện đang là huấn luyện viên của chương trình Giọng hát việt 2017, trước nay luôn nổi tiếng với thân hình bốc lửa và gu thời trang tinh tế, quyến rũ.

Tuy nhiên, mới đây một người bạn thân của Tóc Tiên hé lộ hình ảnh hài hước của cô khiến các fan "sụp đổ hình tượng" hoàn toàn.

Người đẹp Việt tạo dáng 'vô duyên', váy áo đẹp mấy cũng vô nghĩa Diện những váy áo đắt tiền nhưng cách tạo dáng kém duyên khiến người đẹp Việt mất điểm trầm trọng trên thảm đỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toc-tien-khien-fan-cuoi-ngat-khi-tao-hinh-hai-huoc-204991.html