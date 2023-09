Trang này cũng cho biết thêm, vào lúc xảy ra sự việc thì ngoài trời đang có gió và mưa rất to nên có rất ít người đi lại. May mắn thay sau đó, đã có một người tài xế nhìn thấy đến can ngăn và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Trong một đoạn ghi hình khác chưa được công bố, người ta còn thấy gã này sau đó còn tiếp tục lang thang xung quanh trong tình trạng khỏa thân.

Nhiều người cho rằng gã này đã sử dụng ma túy hay một loại chất kích thích nào trước đó và đang trong tình trạng “phê thuốc” nên mới có những hành động như vậy. Một người dân địa phương tên Alicia Castro bức xúc: “Hắn là một tên quái vật, đạo đức của hắn bị thoái hóa rồi ư?”. Một người dân khác trong vùng cũng bức xúc không kém: “Khu vực này có nhiều camera và cảnh sát như vậy mà hắn vẫn dám làm thế sao? Đúng là một tên cặn bã”.

Mặc dù camera đã ghi lại được hình ảnh của người đàn ông này, nhưng cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm được danh tính chính xác của hắn ta. Các cơ quan chức năng địa phương hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Qua sự việc này, nó đã nhắc nhở chị em phụ nữ nên cẩn thận hơn khi ra ngoài một mình. Nhất là vào buổi sáng sớm hoặc đêm muộn, nếu bắt buộc phải ra ngoài thì nên trang bị cho mình một vài dụng cụ bảo vệ để chống trả những kẻ lạ mặt có thể đột ngột xuất hiện giống như trong đoạn video trên.