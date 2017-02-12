Đứng chờ xe buýt, người phụ nữ bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công tàn bạo

Xã hội 12/02/2017 17:08

Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đứng đợi xe buýt tại nhà chờ thì bị một kẻ lạ mặt khỏa thân đột nhiên xuất hiện và tấn công liên tục khiến dư luận xôn xao, theo Mirror.

Theo như những thông tin được đăng tải trên trang Mirror, sựt? việc trên xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày Chủ Nhật ở thành phố Mar del Plata của Argentina. Được biết nạn nhân là một phụ nữ 55 tuổi (yêu cầu giấu tên), hiện đang được điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Trong báo cáo sơ bộ của bác sĩ, nạn nhân bị nhiều vết thương trên phần chân và lưng bên cạnh đó còn có nhiều vết xước ở khắp nơi trên cơ thể. Phía bệnh viện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm về não và các bộ phận bên trong của cơ thể nạn nhân để đưa ra kết luận chính xác nhất về mức độ chấn thương.

Qua những hình ảnh được camera ghi lại, có thể thấy nạn nhân đang đứng chờ xe buýt đột nhiên bị một người đàn ông khỏa thân quật ngã ngay nhà chờ. Sau đó, gã này liên tục đánh mạnh vào người nạn nhân. Ban đầu, cô còn cố gắng để chống trả nhưng sau khi bị gã liên tục dùng chân đá vào bụng, đầu nạn nhân đã bị thương khá nặng và kiệt sức. Sau đó, cô chỉ biết dùng tay để bảo vệ đầu và mặt tránh khỏi sự tấn công của gã.

Đứng chờ xe buýt, người phụ nữ bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công tàn bạo - Ảnh 1
Người phụ nữ cố gắng dùng hết sức chống trả kẻ lạ mặt

Trang này cũng cho biết thêm, vào lúc xảy ra sự việc thì ngoài trời đang có gió và mưa rất to nên có rất ít người đi lại. May mắn thay sau đó, đã có một người tài xế nhìn thấy đến can ngăn và đưa nạn nhân vào bệnh viện. Trong một đoạn ghi hình khác chưa được công bố, người ta còn thấy gã này sau đó còn tiếp tục lang thang xung quanh trong tình trạng khỏa thân.

Đứng chờ xe buýt, người phụ nữ bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công tàn bạo - Ảnh 2
Nạn nhân bất lực dùng tay bảo vệ đầu và mặt 

Nhiều người cho rằng gã này đã sử dụng ma túy hay một loại chất kích thích nào trước đó và đang trong tình trạng “phê thuốc” nên mới có những hành động như vậy. Một người dân địa phương tên Alicia Castro bức xúc: “Hắn là một tên quái vật, đạo đức của hắn bị thoái hóa rồi ư?”. Một người dân khác trong vùng cũng bức xúc không kém: “Khu vực này có nhiều camera và cảnh sát như vậy mà hắn vẫn dám làm thế sao? Đúng là một tên cặn bã”.

Mặc dù camera đã ghi lại được hình ảnh của người đàn ông này, nhưng cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm được danh tính chính xác của hắn ta. Các cơ quan chức năng địa phương hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Qua sự việc này, nó đã nhắc nhở chị em phụ nữ nên cẩn thận hơn khi ra ngoài một mình. Nhất là vào buổi sáng sớm hoặc đêm muộn, nếu bắt buộc phải ra ngoài thì nên trang bị cho mình một vài dụng cụ bảo vệ để chống trả những kẻ lạ mặt có thể đột ngột xuất hiện giống như trong đoạn video trên.

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