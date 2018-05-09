Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người

Xã hội 09/05/2018 17:22

Học sinh lớp 1 không đọc được và viết sai chính tả nên bị cô giáo dùng roi đánh liên tiếp vào hai cánh tay dẫn đến bầm tím.

Hôm qua (8/5), ông Vũ Minh Quyết - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã xác nhận sự việc cô giáo đánh học sinh thâm tím tay vì đọc viết không thạo xảy ra tại Trường Tiểu học Vũ Vinh vào chiều 2/5. 

Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người - Ảnh 1

Do đọc viết không thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh thâm tím - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 2/5, em Đ.A.T. học lớp 1A2 được cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Mơ gọi lên kiểm tra bài. Em T. không đọc được và viết sai chính tả nên bị cô Mơ dùng roi đánh liên tiếp vào hai cánh tay.

Đến chiều cùng ngày, phụ huynh em T. đến đón con từ trường về thì phát hiện trên tay con có nhiều vết bầm tím. Gặng hỏi mãi, cháu bé mới kể lại việc bị cô giáo đánh.

Cảm thấy bức xúc, chị Quế (mẹ cháu T.) đến nhà bà Bùi Thị Lĩnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Vinh để phản ánh sự việc, đồng thời yêu cầu nhà trường làm việc với cô Mơ để tránh những việc tương tự xảy ra.

Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người - Ảnh 2

Trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với Người Lao Động, bà Bùi Thị Lĩnh xác nhận vụ việc phụ huynh dẫn cháu T. đến nhà để phản ánh cô giáo Mơ. Sau khi kiểm tra, bà Lĩnh phát hiện trên tay phải cháu T. có một số vết roi nhưng đã mờ, tay trái cháu T. vẫn còn hằn lên 3 vết thương bầm tím. Hôm sau, em học sinh này vẫn đi học bình thường do sắp kiểm tra cuối kỳ.

Sáng 3/5, hiệu trưởng đã yêu cầu cô giáo Mơ viết bản tường trình sự việc theo như phản ánh của phụ huynh học sinh. Bản thân cô Mơ cũng thừa nhận có dùng roi đánh em T. và xin được nhận khuyết điểm.

"Cô Mơ cũng đã chủ động đến xin lỗi và nhận khuyết điểm với gia đình em T.. Đích thân tôi cũng đến nhà riêng em học sinh này tìm hiểu sự việc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình cũng như em học sinh để có những bước xử lý tiếp theo", bà Lĩnh cho biết.

Nhà trường đã báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư. Trong báo cáo này cũng đã nêu rõ các bước xử lý giáo viên vi phạm đã được thực hiện theo quy định.

Giáo viên Trường Tiểu học Vũ Vinh cho biết, T. là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng cùng các bạn cùng trang lứa. Chỉ có điều học sinh này tiếp thu hơi chậm so với các bạn cùng lớp. Em T. cũng đọc, viết và làm toán khá chậm.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã phân công tổ trưởng tổ chuyên môn thường xuyên động viên, kèm cặp, bồi dưỡng thêm kiến thức để em T. có thể thi tốt kỳ thi cuối năm tới.

Ngoài ra, bà Lĩnh cũng nhận xét cô Mơ là giáo viên có thâm niên, nhiều năm liền đạt thành tích giáo viên giỏi cấp huyện, chưa bao giờ có ác cảm với học sinh, không vi phạm kỷ luật. Sự việc vừa qua là do tính tình cô Mơ nóng nảy. Cô Mơ đã thành khẩn nhận khuyết điểm, hứa sẽ nghiêm túc sửa chữa và không tái phạm.

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