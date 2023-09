Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip ghi lại hình ảnh người đàn ông giết hại chú chó đã thu hút được hơn 2 triệu lượt xem.

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông tàn nhẫn đập đầu chú chó xuống nền gạch được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Sau khi giết chết chú chó, người đàn ông này còn tuyên bố sẽ làm thịt nó.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, sự việc trên xảy ra tại Hà Bắc (Trung Quốc) vào ngày 3/12 vừa qua. Nguyên nhân khiến người đàn ông này có hành vi tàn nhẫn trên là do chú chó đã thua trong cuộc đua chó.

Hàng xóm của người này nói rằng anh ta đã dành rất nhiều tiền để mua và đưa chú chó vào cuộc đua. Không chỉ vậy, người này còn cược rất nhiều tiền.

Chỉ sau vài giờ được đăng tải trên Weibo (một trang mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc), đoạn clip đã có đến 2.560.000 lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận.

“Một gã đàn ông vô dụng, ai đó nên đập đầu ông ta xuống sàn giống vậy”, M.C bình luận.

“Chú chó không có tội lỗi gì, đây là một hành động điên rồ và nhẫn tâm với động vật”, T.N phẫn nộ.

“Người đàn ông vô nhân tính, mọi sinh vật đều có mạng sống riêng của mình. Ông làm những điều ác độc như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo”, N.C bức xúc.

“Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên cấm tất cả các cuộc đua tàn nhẫn như vậy để những thảm cảnh này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa", M.Y đề nghị.

