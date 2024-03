Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai Châu Văn C. (SN 1985, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra và làm rõ về vụ án giết người xảy ra tối 30/3.

Theo báo Công An Nhân Dân, theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 30/3, trong lúc Lê Kim T. (SN 1984, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) đang ở chòi rẫy của một người dân ở thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng thì Châu Văn C. cũng tới đây tìm bạn. Lúc tới nơi, thấy Lê Kim T. đang lớn tiếng với những người trong chòi rẫy nên C. vào can ngăn, nhưng bất ngờ T. quay lại dùng mũ bảo hiểm đánh, gây sự với C.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo báo VTV, C. chạy vào trong chòi lấy một con dao, đâm nhiều nhát vào người T. khiến người này gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, C. đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt quả tang 29 người dương tính với ma tuý trong quán bar ở Quảng Bình Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra lúc nửa đêm, mời các đối tượng đang “bay lắc” trong ánh đèn màu và tiếng nhạc chát chúa về cơ quan làm việc. Kết quả đã phát hiện 29 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-tra-vu-an-mang-mot-nguoi-chet-trong-choi-ray-o-binh-phuoc-662163.html