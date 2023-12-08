Đây là những thuê bao sẽ bị nhà mạng khóa 2 chiều, thu hồi SIM, giải quyết tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác

Đối với các thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 49/2017, bảo đảm đến ngày 31-3-2023, tất cả thuê bao đang hoạt động có thông tin đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TT-TT và hướng dẫn tại Nghị định số 49/2017, từ ngày 15-3-2023, các nhà mạng đã thông báo, hướng dẫn khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó tại Họp báo thường kỳ tháng 12, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó cục trưởng cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục Viễn thông vẫn đang tích cực cùng các đơn vị liên quan, các nhà mạng tìm cách giải quyết tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, từ ngày 1-4-2023, dừng cung cấp 1 chiều với thuê bao có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ ngày 15-4, dừng cung cấp 2 chiều với thuê bao không bổ sung thông tin. Và từ ngày 15-5, nếu không cập nhật thông tin, thuê bao sẽ bị cắt liên lạc, thu hồi sim .

Ông Nhã cho biết, trong tháng 9/2023, có 1,5 triệu thuê bao của các nhà mạng phát triển mới và con số này đã giảm còn 1,23 triệu thuê bao trong tháng 10/2023. Đây là kết quả đáng ghi nhận của các nhà mạng trong nỗ lực ngăn chặn SIM rác và các thuê bao phát triển mới đều trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.

Tuy nhiên, tình trạng người dân tiếp tục mua được sim rác tại các đại lý ủy quyền, Cục Viễn thông đang tiếp tục phối hợp cùng các nhà mạng rà soát, kiểm tra, đánh giá, làm rõ các trường hợp này để yêu cầu thực hiện nghiêm việc phát triển thuê bao mới. Hiện, các nhà mạng đang tiến hành khóa 2 chiều những thuê bao đã kích hoạt sẵn. Chưa có số liệu công bố về số lượng thuê bao kích hoạt sẵn bị khóa 2 chiều.

Trong thời gian qua, Cục Viễn thông cũng đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn cuộc gọi rác. Trong đó, quyết liệt nhất là việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, đảm bảo mọi thuê bao đều chuẩn thông tin người dùng và trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Đồng thời, Cục Viễn thông cũng cho rà soát những đơn vị, cá nhân sở hữu nhiều SIM và đặc biệt thực hiện "Định danh cuộc gọi" để giảm thiểu tối đa cuộc gọi rác...

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Tại đây, Phó cục trưởng cục Viễn thông mong muốn người dân, cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để chung tay ngăn chặn tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác cùng cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo triển khai cấp tên định danh (Voice brandname) cho các số điện thoại. Kể từ 27/10, tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT gọi đến người dân sẽ đều hiển thị tên định danh “BO TTTT”. Tương tự, cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Giải pháp này cũng sẽ giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo.