Đau lòng: Chồng dùng xích sắt trói 2 chân vợ vào cột nhà vì không đưa tiền đánh bạc

Xã hội 02/10/2019 09:45

Nhiều ngày qua, sự việc người chồng bạo hành vợ, dùng xích sắt trói chân nạn nhân vào cột nhà khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Liên quan đến vụ việc chồng bạo hành vợ dã man được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ngày nay, tối qua (1/10) ông Trịnh Đức Hùng, chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã có cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí.

Thông tin trên Tiền Phong cho biết qua xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Theo đó, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính quyền địa phương đã vào cuộc, đưa nạn nhân là bà N.T.G (ngụ thị trấn Phong Điền) đi “lánh nạn”.

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Hình ảnh người chồng bạo hành vợ, xích chân nạn nhân vào cột nhà gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vụ việc xảy ra vào tháng 9/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền nhận được tin báo về việc chị G. bị chồng dùng xích sắt khóa vào cột nhà. Sau đó, chị G. và con gái học lớp 5 được đưa đến thành phố Huế để không bị chồng tiếp tục bạo hành.

Được biết, chị G. và chồng có 3 người con. Trong đó, người con lớn đã tốt nghiệp đại học, người con thứ 2 đang học đại học còn con gái út hiện đang học lớp 5.

Trước đó, chồng chị G. bị mắc bệnh nặng không thể lao động, một mình chị vừa nuôi 3 con nhỏ, vừa chăm lo chồng bị bệnh. Thế nhưng đến khi hết bệnh thì người chồng lại vướng vào rượu chè, cờ bạc, lô đề. Mỗi lần uống rượu về là người chồng đánh vợ. Thậm chí người này còn dùng dây xích để khóa vợ lại nếu không đưa tiền đi uống rượu, đánh số đề.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, hiện người chồng đã bị chính quyền địa phương đưa vào diện theo dõi. Nếu người này vẫn tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình, cơ quan chức năng sẽ can thiệp, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi sự việc xảy ra, bà G. cũng đã nộp đơn ly hôn.

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Từ khóa:   bạo lực gia đình chồng đánh vợ Thừa Thiên - Huế

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