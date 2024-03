Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông và yêu cầu những người liên quan trong vụ án khẩn trương đến Công an quận Tây Hồ đầu thú để được hưởng khoan hồng của Nhà nước.

Cơ quan Công an cung cấp, khoảng 19h30 ngày 1/1, trong khi tham gia giao thông tại trước cửa nhà số 51, ngách 35/76 phố An Dương, phường Tứ Liên, quận (Tây Hồ), Nguyễn Hồng Quân (SN 1983), trú tại phường Yên Phụ (Tây Hồ) đi xe máy và đã va chạm với xe máy của ông Lê Ngọc Kỷ (SN 1949), trú tại phường Tứ Liên đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cuộc va chạm làm cả 2 bị ngã ra đường, ông Kỷ bị thương tích.