Đã có kết quả giám định của người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi 'thầy lang' trị liệu tại nhà

Xã hội 08/04/2022 14:38

Kết quả giám định chị N.T.H có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 23% tính theo phương pháp cộng lùi.

Liên quan đến vụ “Người phụ nữ bị gãy xương đùi khi đi trị liệu ở Đan Phượng” xảy ra cách đây hơn 4 tháng, mới đây, theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, Công an huyện Đan Phượng đã có thông báo "Kết luận giám định" gửi chị H. (nạn nhân gãy xương đùi, SN 1990, có hộ khẩu ở xã Hạ Mỗ) và ông T. (thầy lang hành nghề "Xoa bóp, bấm huyệt).

Cụ thể, kết luận giám định sức khỏe của chị H. cho thấy: Sẹo vết mổ mặt ngoài đùi phải 03%. Gãy 1/3 xương đùi phải còn phương tiện kết hợp xương 21%. Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng và biến chứng của tổn thương. Đề nghị giám định bổ sung sau nếu có căn cứ. Cơ chế hình thành thương tích do vật tày gây nên.

Kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe 23% tính theo phương pháp cộng lùi.

Đã có kết quả giám định của người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi 'thầy lang' trị liệu tại nhà - Ảnh 1

Sau động tác này, chị H. bị gãy xương đùi - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trước đó, ngày 27/12/2021, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ cho biết, chính quyền nhận được thông tin phản ánh của chị N.T.H tố anh Hoàng Anh T. làm gãy xương trong quá trình trị liệu.

Lãnh đạo địa phương cho biết, anh T. ít khi ở địa phương, không thường xuyên xuất hiện nên chính quyền không nắm được nhiều thông tin về người này. Ngay sau nhận thông tin vụ việc, đích thân ông Hùng đã gọi điện cho anh T. để kiểm tra. Bước đầu cơ quan xác định, anh T. chỉ có chứng chỉ hành nghề "Xoa bóp, bấm huyệt", không có giấy phép kinh doanh.

Khách hàng của anh T. chủ yếu là người quen. Sự việc trên đã xảy ra khoảng 6 tháng trước, 2 bên cũng đã có nói chuyện nhưng mới đây xảy ra mâu thuẫn, do đó, chị H. làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Đã có kết quả giám định của người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi 'thầy lang' trị liệu tại nhà - Ảnh 2
Vết thương của chị H. sau khi được thầy lang trị liệu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Về phía chị H. cho biết bản thân là người khuyết tật (chân bị teo nhỏ, mất khả năng đi lại) nhưng do bị đau nhức nên đã nhiều lần nhờ anh T. tới trị liệu với giá 100 nghìn đồng mỗi lần. Sau khi sự cố xảy ra, chị H. phải nhập viện cấp cứu và thực hiện phẫu thuật. Đến hiện tại sức khỏe của chị vẫn bị ảnh hưởng, chỗ bị gãy xương thường xuyên đau nhức khiến chị không tự chủ được một số sinh hoạt cá nhân.

Về lý do làm đơn phản ánh gửi tới chính quyền dù sự việc xảy ra nhiều tháng, chị H. cho biết, bản thân chị và gia đình không có ý định bắt đền anh T. nhưng rất bức xúc với thái độ của anh này. Chị H. trần tình.

"Chuyện xảy ra là điều không may và không ai mong muốn, mình không hề bắt đền hay to tiếng bắt phía gia đình anh T. đền bù một đồng nào. Tuy nhiên, gia đình anh T. lại không được một lời xin lỗi gia đình mình. Sau khi mình ra viện, anh T. có đến thăm và nói "tặng quà" cho mình chứ không hề nói lỗi một phần do anh T.

Anh T. thậm chí còn nói do xương mình giòn hơn bình thường nên dễ gãy. Và còn nói may không... gãy xương sườn. Mình thực sự rất buồn và thất vọng vì điều đó. Nếu anh T. chỉ cần xin lỗi và nhận một phần trách nhiệm, mình và gia đình sẵn sàng bỏ qua, nhưng không, anh T. cho rằng lỗi chính ở phía bản thân mình".

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Đánh hàng xóm gãy 5 xương sườn, chấn động não chỉ vì để trâu sang ăn cỏ

Đánh hàng xóm gãy 5 xương sườn, chấn động não chỉ vì để trâu sang ăn cỏ

Phát hiện trâu hàng xóm sang ruộng nhà mình ăn cỏ, Hà đã giữ trâu ông Nhâm lại, ông Nhâm chửi thì bị Hà đánh nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   thầy lang trị liệu làm gãy xương đùi trị liệu làm gãy xương đùi người phụ nữ gãy xương đùi khi đi trị liệu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?