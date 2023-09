Đã có kết quả giám định của người phụ nữ khuyết tật bị gãy xương đùi khi 'thầy lang' trị liệu tại nhà

Cụ thể, kết luận giám định sức khỏe của chị H. cho thấy: Sẹo vết mổ mặt ngoài đùi phải 03%. Gãy 1/3 xương đùi phải còn phương tiện kết hợp xương 21%. Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng và biến chứng của tổn thương. Đề nghị giám định bổ sung sau nếu có căn cứ. Cơ chế hình thành thương tích do vật tày gây nên.

Liên quan đến vụ “Người phụ nữ bị gãy xương đùi khi đi trị liệu ở Đan Phượng” xảy ra cách đây hơn 4 tháng, mới đây, theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, Công an huyện Đan Phượng đã có thông báo "Kết luận giám định" gửi chị H. (nạn nhân gãy xương đùi, SN 1990, có hộ khẩu ở xã Hạ Mỗ) và ông T. (thầy lang hành nghề "Xoa bóp, bấm huyệt).

Trước đó, ngày 27/12/2021, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ cho biết, chính quyền nhận được thông tin phản ánh của chị N.T.H tố anh Hoàng Anh T. làm gãy xương trong quá trình trị liệu.

Lãnh đạo địa phương cho biết, anh T. ít khi ở địa phương, không thường xuyên xuất hiện nên chính quyền không nắm được nhiều thông tin về người này. Ngay sau nhận thông tin vụ việc, đích thân ông Hùng đã gọi điện cho anh T. để kiểm tra. Bước đầu cơ quan xác định, anh T. chỉ có chứng chỉ hành nghề "Xoa bóp, bấm huyệt", không có giấy phép kinh doanh.

Khách hàng của anh T. chủ yếu là người quen. Sự việc trên đã xảy ra khoảng 6 tháng trước, 2 bên cũng đã có nói chuyện nhưng mới đây xảy ra mâu thuẫn, do đó, chị H. làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Vết thương của chị H. sau khi được thầy lang trị liệu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Về phía chị H. cho biết bản thân là người khuyết tật (chân bị teo nhỏ, mất khả năng đi lại) nhưng do bị đau nhức nên đã nhiều lần nhờ anh T. tới trị liệu với giá 100 nghìn đồng mỗi lần. Sau khi sự cố xảy ra, chị H. phải nhập viện cấp cứu và thực hiện phẫu thuật. Đến hiện tại sức khỏe của chị vẫn bị ảnh hưởng, chỗ bị gãy xương thường xuyên đau nhức khiến chị không tự chủ được một số sinh hoạt cá nhân.

Về lý do làm đơn phản ánh gửi tới chính quyền dù sự việc xảy ra nhiều tháng, chị H. cho biết, bản thân chị và gia đình không có ý định bắt đền anh T. nhưng rất bức xúc với thái độ của anh này. Chị H. trần tình.

"Chuyện xảy ra là điều không may và không ai mong muốn, mình không hề bắt đền hay to tiếng bắt phía gia đình anh T. đền bù một đồng nào. Tuy nhiên, gia đình anh T. lại không được một lời xin lỗi gia đình mình. Sau khi mình ra viện, anh T. có đến thăm và nói "tặng quà" cho mình chứ không hề nói lỗi một phần do anh T.

Anh T. thậm chí còn nói do xương mình giòn hơn bình thường nên dễ gãy. Và còn nói may không... gãy xương sườn. Mình thực sự rất buồn và thất vọng vì điều đó. Nếu anh T. chỉ cần xin lỗi và nhận một phần trách nhiệm, mình và gia đình sẵn sàng bỏ qua, nhưng không, anh T. cho rằng lỗi chính ở phía bản thân mình".

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.