Công an TP Buôn Ma Thuột đang xác định danh tính của những người liên quan trong đoạn clip đăng tải trên 1 tài khoản Facebook khoe "chiến tích" 5 cô gái cùng đi trên 1 xe máy.

Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 19-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh vụ việc 5 cô gái đi 1 xe máy trên đường phố và quay clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, tài khoản Facebook có tên P.N. đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 5 cô gái đi trên 1 xe máy, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với tiêu đề "Vui thôi đừng vui quá", tài khoản Facebook này đã đăng tải clip ghi lại cảnh 5 người cùng ngồi chung 1 xe máy chạy trên đường phố. Trong đó, 4 cô gái không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh từ đoạn clip ghi lại cảnh 5 cô gái đi trên 1 xe máy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khi di chuyển đến 1 chốt đèn giao thông, các cô gái dừng lại cười nói: "Tống 5 luôn em ơi", "Đã tống 5 còn dừng đèn đỏ"… Sau khi di chuyển một quãng đường, chiếc xe dừng lại trước một quán bar.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi clip đăng tải đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều, hầu hết các bình luận đều phê phán hành vi của 5 cô gái nói trên và đề nghị cơ quan chức năng phải xử phạt nặng để răn đe. Nhiều người khác vào bình luận lên án và đề nghị cơ quan chức năng phải xử phạt để răn đe.

Tài khoản Facebook đăng đoạn clip trên trên ghi nội dung buôn bán quần áo trên đường Quang Trung, TP Buôn Ma Thuột. Hiện đoạn clip trên đã được gỡ khỏi tài khoản Facebook P.N.

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