Theo điều tra ban đầu, tối 29/5, con trai bà T.T.Th. (62 tuổi) về nhà thì phát hiện trong nhà có nhiều vết máu, bà Th. tử vong trên nền bếp với nhiều vết thương trên người. Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Sáng nay (30/5), Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ lớn tuổi trong căn nhà nằm trong hẻm 520 quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức).

Theo người nhà nạn nhân, bà Th. bị mất tiền và một số tài sản có giá trị. Bước đầu công an nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản. Hiện công an đang trích xuất camera trong khu vực, điều tra truy bắt hung thủ về quy án.

Hàng ngày bà Th. bán cà phê, nước ngọt ngay trước cửa nhà. Chiều hôm xảy ra sự việc, do trời mưa nên bà Th. dọn quán sớm để vào nhà nghỉ ngơi, sau đó thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: TN

Cách đây không lâu, một cụ ông 80 tuổi ở Bình Dương cũng bị sát hại cướp tài sản gây xôn xao dư luận.

Khoảng 15 giờ chiều 11/5, một người phụ nữ sinh sống trong dãy trọ nằm trên đường Bình Hòa 20, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ nghe nhiều tiếng động lạ bên trong kiot bán tạp hóa nằm đầu dãy trọ nên đến kiểm tra.

Thấy cửa khép hờ, người phụ nữ nghĩ ông Nguyễn Văn Tòng (SN 1940, chủ kiot tạp hóa) ngủ nên lẳng lặng đi về.

Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ này đi ngang qua vẫn nhìn thấy cửa khép hờ nên nhìn vào bên trong. Lúc này, chị phát hiện nhiều vật dụng nằm lăn lóc, có dấu hiệu bị xáo trộn nên chạy tới căn biệt thự sát bên cạnh để gọi người con trai út của ông Tòng vào kiểm tra.

Người dân bàng hoàng nghe tin cụ ông 80 tuổi bị sát hại - Ảnh: Internet

Khi người con trai và một số người dân đi vào thì thấy ông Tòng nằm chết bên trong nhà tắm, mặt đầy máu, trên cổ có nhiều vết cắt. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo người thân, trên người ông Tòng có đeo một số trang sức như dây chuyền, nhẫn, lắc vàng nhưng lúc phát hiện thi thể thì toàn bộ số vàng đã biến mất.

Nhà ông Tòng là căn biệt thự sát bên dãy trọ, ban ngày ông ra ở ngoài kiot để bán tạp hóa cho các công nhân làm việc trong khu vực.