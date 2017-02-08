Sự t? vi ệc xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc khi vụ án được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã khiến dư luận của thành phố này xôn xao. Theo thông tin được đăng tải trên trang này, người đàn ông này chỉ mới 29 tuổi. Cách đây 3 tháng, trong một lần cãi nhau với vợ anh ta đã bóp cổ khiến vợ mình tử vong. Sau đó, vì sợ mọi người xung quanh phát hiện nên anh ta đã đem xác vợ mình giấu trong tủ lạnh và xem như chưa có việc gì xảy ra.

Trong suốt 3 tháng trời, mặc dù bố mẹ ruột của người chồng thường xuyên đến thăm căn hộ của hai người nhưng vẫn không nghi ngờ về sự mất tích của con dâu.

Sau khi người chồng đến đầu thú, cảnh sát lục soát ngôi nhà và phát hiện xác của nạn nhân được đặt trong tủ lạnh trên tầng thượng ngôi nhà hai vợ chồng đang sinh sống, đội ngủ pháp y xác định nạn nhân đã tử vong vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái, nguyên nhân tử vong là do bị bóp cổ đến ngạt thở.

Cho đến ngày 1 tháng 2 vừa qua - ngày sinh nhật lần thứ 60 của bố nạn nhân cũng chính là bố vợ hung thủ, nên mọi người tập trung lại rất đông. Biết không thể tiếp tục dấu giếm, anh ta đã thú nhận mọi hành vi giết người của mình với cha mẹ ruột của mình. Sau đó chính họ đã đưa anh ta đến đồn cảnh sát để tự thú.

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin thì người vợ rất xinh đẹp, là một giáo viên hiền lành năm nay cũng mới 29 tuổi. Hai người gặp mặt, quen biết trong một buổi gặp mặt của các cựu học sinh. Hai người chỉ mới kết hôn vào tháng Năm năm ngoái, sau bốn tháng chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà người chồng đã giết chết vợ mình.

Hàng xóm xung quanh cho biết trước đó họ không hề nghe thấy tiếng cãi vã từ căn hộ của hai người. Hay tin người vợ bị giết họ hết sức bất ngờ, nhiều người còn cảm thấy sốc khi biết hung thủ chính là chồng của nạn nhân. Những người sống lâu năm ở khu vực này cho biết, họ thấy anh ta lớn lên từ nhỏ, anh ấy là một người sống hướng nội, rất hiền lành và ngoan ngoãn nên họ vẫn chưa hết bang hoàng khi hay tin anh này giết người giấu xác trong tủ lạnh suốt ba tháng liền.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều tra sự việc.

Nguồn: South China morning post