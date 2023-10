Thông tin từ Dân Trí cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện An Dương và phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, trú thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi Giết người.

Lê Văn Luân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Luồng Láo, xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.