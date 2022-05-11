Cô gái trẻ bị bạn trai truy sát dã man vì từ chối đi nhà nghỉ: Nhiều vết thương ở bụng, lưng và cánh tay gây ám ảnh

Xã hội 11/05/2022 14:20

Chỉ vì từ chối đi nhà nghỉ mà chị X. phải nhận những nhát dao chí mạng từ bạn trai.

Thông tin từ Dân Trí cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện An Dương và phòng PC02 Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, trú thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi Giết người.

Lê Văn Luân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Luồng Láo, xã Cốc San, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cô gái trẻ bị bạn trai truy sát dã man vì từ chối đi nhà nghỉ: Nhiều vết thương ở bụng, lưng và cánh tay gây ám ảnh - Ảnh 1
Lê Văn Luân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào Cai. Ảnh: Dân Việt

Theo Zing News, Luân có quan hệ yêu đương với chị Đ.T.X. (22 tuổi). Năm 2021, bạn gái Luân mở tiệm spa, dịch vụ làm đẹp ở TP Hải Phòng.

Đầu năm 2022, Lê Văn Luân cũng xuống đó ở chung với người yêu.

Một thời gian sau Luân thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Nguồn tin từ Dân trí, sáng sớm ngày 28/4, Lê Văn Luân tới tiệm spa của chị X. rủ cùng đi nhà nghỉ nhưng chị X. từ chối. Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu phải đi nhà nghỉ cùng thì chị X. hoảng sợ hô hoán cầu cứu.

Thấy vậy, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến chị Đ.T.X. bị thương nặng, gục xuống nền nhà. Rất may, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe dần hồi phục.

Ngay sau khi gây án, Lê Văn Luân đã bỏ trốn khỏi hiện trường và lẩn trốn ở nhiều nơi như Hà Nam, Hà Nội rồi về thành phố Lào Cai.

Cô gái trẻ bị bạn trai truy sát dã man vì từ chối đi nhà nghỉ: Nhiều vết thương ở bụng, lưng và cánh tay gây ám ảnh - Ảnh 2
 Sau khi đâm bạn gái nhiều nhát, Luân bỏ trốn đi nhiều tỉnh - Ảnh: Zing News

Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng và cơ quan chức năng các địa phương truy vết, lần theo các manh mối nghi phạm để lại. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng Lê Văn Luân cho Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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