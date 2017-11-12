Clip: Vợ chắn ngang xe hơi đang chạy, túm tóc, đánh ghen tình địch giữa phố

Xã hội 12/11/2017 09:57

Phát hiện nhân tình của chồng hiên ngang lái xe của mình ra đường, cô vợ tức giận lao đến chắn ngang, túm tóc và đánh tình địch giữa đường phố.

Ngày 10/11, Daily Mail đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người vợ giận dữ, túm tóc, đánh tới tấp tình địch giữa đường phố Trung Quốc khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao.

 

Theo thông tin đăng tải trên Thời Đại, cư dân mạng Trung Quốc dựa vào biển số xe đã xác định nơi xảy ra vụ việc là thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. 

Trong đoạn clip, cô gái buộc phải dừng xe giữa đường vì bị một người phụ nữ khác chắn ngang bằng xe máy. Theo dõi một lát sau mới biết, người phụ nữ này chính là vợ của người mà cô gái trong xe đang cặp bồ.

Clip: Vợ chắn ngang xe hơi đang chạy, túm tóc, đánh ghen tình địch giữa phố - Ảnh 1
Chiếc xe máy người vợ dùng để chắn ngang xe của cô nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Clip: Vợ chắn ngang xe hơi đang chạy, túm tóc, đánh ghen tình địch giữa phố - Ảnh 2
Người vợ chặn xe, túm tóc tình địch giữa phố - Ảnh cắt từ clip

Người vợ bị phản bội cho hay, chiếc xe Lexus 7 chỗ màu vàng này là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình nên khi nhìn thấy “kẻ thứ ba” lái nó chị đã vô cùng tức giận.

Vì không kiềm chế được bản thân nên chị đã chặn ngang và yêu cầu cô gái kia xuống xe nói chuyện cho rõ ràng. Do người trong xe không chịu xuống nên chị mới thẳng tay túm tóc, mở cửa xông vào đánh tới tấp. 

Clip: Vợ chắn ngang xe hơi đang chạy, túm tóc, đánh ghen tình địch giữa phố - Ảnh 3
Cô gái cố thủ không chịu xuống xe, người vợ mở cửa xông vào đánh tới tấp - Ảnh cắt từ clip

Xe bị chắn ngang đường, người dân tò mò kéo nhau đến xem khiến giao thông tại đây tắc nghẽn nghiêm trọng.

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