Thiếu quan sát khi qua đường lại gặp tài xế chạy xe với tốc độ cao, người phụ nữ bị tông văng xa nhiều mét.

Được biết, sự việc xảy ra vào sáng nay (18/5) tại Km 4 đường đi Tuyên Quang – Hà Giang.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, do thiếu quan sát khi qua đường, người phụ nữ bị một chiếc ô tô đâm trúng bay lên nắp capo rồi văng xuống mặt đường. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã đưa nạn nhân vào nhà để kiểm tra. Rất may nạn nhân bị thương không quá nghiêm trọng.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã gây ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng. Một số người cho rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế ô tô chạy với tốc độ quá nhanh. Nếu như anh ta chạy chậm hơn thì đã làm chủ được tốc độ và không gây tai nạn.

Số khác lại cho rằng, khu vực này không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ nên người phụ nữ này qua đường ở đó là sai. Ngoài ra, trong lúc qua đường nạn nhân đã không quan sát nên xảy ra tai nạn.

Người phụ nữ bị xe ô tô tông văng xa nhiều mét - Ảnh cắt từ clip

“May mắn là không bị thương nặng, tôi thấy cả hai đều có lỗi. Đây là bài học đắt giá dành cho mọi người khi tham gia giao thông. Phải biết quan sát và thực hiện đúng quy định của pháp luật”, A.B bình luận.

“Người phụ nữ trong clip nếu dứt khoát hơn, không chần chừ khi qua đường thì đã an toàn rồi. Chị ta cứ tiến rồi lùi như vậy, tài xế biết đường đâu mà chạy. Với lại ở đó không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì chị ta đâu có quyền qua đường”, M.L phân tích.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng đây chính là lời cảnh báo cho mọi người khi tham gia giao thông nên tập trung và quan sát kỹ hơn để tránh gặp tai nạn đáng tiếc.

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