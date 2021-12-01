Chú ý: 2 loại giấy tờ quan trọng người dân cần làm ngay trước 31/12/2021

Đây là hai loại giấy tờ mà người dân cần làm ngay trước ngày 31/12/2021.

Thẻ Căn cước công dân gắn chip

Theo báo Đất Việt đưa tin, theo Thông tư 47/2021/TT-BTC, 31/12/2021 là hạn cuối người dân được giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân. Cụ thể:

- Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ;

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ;

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Từ ngày 01/01/2022, mức lệ phí nêu trên tăng gấp đôi.

Sau ngày 1/1, lệ phí làm thẻ căn cước sẽ tăng lên gấp đôi - Ảnh: Internet

Đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ, thiếu giấy tờ

Theo thông tin của Tri Thức cuộc sống, theo Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31/12/2021.

Nếu sau ngày 31/12/2021, xe đã qua nhiều đời chủ, mà không có/thiếu giấy tờ mua bán sẽ không còn được đăng ký, sang tên. Vì vậy, người dân cần nhanh chóng đi thực hiện quyền lợi của mình trước hạn chót theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, để đổi được giấy tờ, người dân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Cụ thể gồm Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để xuất trình; giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01); giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (trong trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm đăng ký xe); chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định. Hồ sơ sẽ được nộp ở cơ quan đăng ký xe nơi cư trú.

Sau 30 ngày, nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ sẽ đăng ký, cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe) hoặc cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú.

Những trường hợp không được sang tên giấy tờ xe bắt đầu từ đầu năm 2022 Kể từ ngày 1/1/2022, người dân đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục chuyển tên trong giấy đăng ký xe sang tên của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-y-2-loai-giay-to-quan-trong-nguoi-dan-can-lam-ngay-truoc-31-12-2021-439337.html