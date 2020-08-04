Chú rể bị bạn thân troll cực lầy và pha xử lý đỉnh cao khiến tất cả vừa buồn cười vừa phục sát đất

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tặng quà cưới cực hài khiến dân tình cười nắc nẻ.

Trên mạng xã hội từng chia sẻ nhiều tình huống hài hước mà hội bạn thân trêu chọc cô dâu chú rể trên sân khấu làm lễ. Hết mang xoong, nồi, chảo, chậu tặng cho đôi vợ chồng mới cưới, nhiều đám bạn còn lầy lội đến mức mang cả... ghế tình yêu tặng trước mặt quan viên hai họ khiến cô dâu chú rể được phen ngượng chín mặt.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tặng quà cưới cực hài khiến dân tình cười nắc nẻ.

Trong lúc cặp đôi đang làm lễ, một người bạn đã đích thân mang tiền mừng cưới trao tận tay cho cô dâu chú rể. Bình thường tiền mừng sẽ được cho vào phong bì, vậy mà người bạn này lại cầm nguyên một xấp tiền lẻ dày cộp trao cho tân lang, tân nương.

Pha xử lý đỉnh cao của chú rể khi bị bạn thân trêu chọc khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FB

Nhiều dân mạng còn nhận ra ngay sau khi nhận quà, chú rể lập tức nắm chặt tay cô dâu. Quả là người chồng tinh tế mà cô gái nào cũng mơ ước - Ảnh: FB

Những tưởng chú rể sẽ lâm vào thế bí, không ngờ anh bất ngờ rút trong túi áo một chiếc bao ni lông, đựng hết đống tiền lẻ bạn đưa một cách nhanh gọn lẹ.

Cứ tưởng troll được bạn ai ngờ lại bị bạn troll lại quá xuất sắc, anh bạn kia bắt tay chú rể rồi ngậm ngùi trở về chỗ ngồi.

"Tưởng gây bất ngờ mà ai dè bị bất ngờ lại"; "Nước đi này chú rể đã lường được hết rồi nhé"; "Cười đau bụng luôn đó trời"; "Chú rể quá hiểu đám bạn lầy lội của mình mà"..., dân mạng bình luận.

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