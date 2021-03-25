Chiều ngày 25/3, Việt Nam có 3 ca mắc COVID-19 mới

Xã hội 25/03/2021 18:34

Bản tin chiều ngày 25/3 của Bộ Y tế cho biết, có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 25/3: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Đến hôm nay, 10 tỉnh, thành phố đã qua 40 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM.

Tính từ 6h đến 18h ngày 25/3: 03 ca mắc mới, trong đó có 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2577-2579) trong đó có 02 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 01 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM. Cụ thể:

- CA BỆNH 2577 (BN2577) ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: nữ, 31 tuổi, là F1 của BN2469.

- CA BỆNH 2578 (BN2578) ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: nữ, 3 tuổi, là F1 của BN2469, là con của BN2577.

Cả 2 bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2/2021. Ngày 21/3/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ.

Kết quả xét nghiệm ngày 25/03/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- CA BỆNH 2579 (BN2579): nữ, 44 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 4, quận 11, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh nhân từ Hoa Kỳ quá cảnh Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 24/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.480 người.

Trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 485

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.343

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 17.625

Chiều ngày 25/3, Việt Nam có 3 ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1

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Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát Hải Dương

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