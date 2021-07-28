Chân dung 'ông chồng quốc dân' hot nhất mùa dịch: 'Trốn vợ' đi hành thiện khắp Sài Gòn, miễn phí luôn tiền 100 phòng trọ cho thuê

Anh Huỳnh Sơn (ngụ phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) là chủ gara sửa ô tô và chủ của 100 phòng trọ ở quận 9, Khi đợt dịch hoành hành trở lại, anh đóng cửa gara và tiếp sức mình hỗ trợ vào đội lực lượng thiện nguyện có tên Phản ứng nhanh Sài Gòn. Công việc chính của anh là lái xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm mà các mạnh thường quân khắp mọi miền đất nước gửi về đến cho các y bác sĩ, người dân tại các khu cách ly, phong tỏa.

Khi bị vợ phát hiện "đi trốn" nửa đêm, vợ anh đã tỏ ý giận dỗi nói, trách móc rằng "Anh đi luôn đi, hết dịch cũng đừng có về". Từ ngày xách ba lô rời khỏi nhà, anh cũng không dám về thăm vợ con vì sợ lỡ không may mắc bệnh sẽ làm nguy hiểm tới mọi người. Anh Sơn bộc bạch: "Mình đã làm chuyện bao đồng rồi thì không thể để việc làm đó ảnh hưởng tới gia đình".

Trao đổi với Vietnamnet, anh có dịp kể về chuyến hành trình tình nguyện mùa dịch của mình. Anh cho biết, khi hay tin khu vực sinh sống sẽ bị phong toả, sợ không thể tiếp tục ra ngoài làm công việc thiện nguyện nên ngay trong đêm, anh vội vơ mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô, xỏ vội đôi dép tổ ong, rồi lao ra khỏi nhà.

Dù là có giận hờn, trách móc đó thế nhưng khi nhận được tin nhắn chồng báo sẽ chạy ngang qua nhà, vợ anh Huỳnh Sơn mừng húm, vội nấu cho chồng tô bún cá rồi mang ra chốt đầu hẻm đợi chồng. Khi ghé ngang nhà, anh cũng không dám lại gần vợ, chỉ dám đứng từ xa nhìn, dù rất thương vợ con ở nhà tự lo cho nhau thế nhưng anh vẫn chưa thể về được. Anh tâm sự: "Sài Gòn đang dịch bệnh, bà con đang cần, mình phải đi giúp họ".

Khi được hỏi lý do vì sao lại tình nguyện lăn xả bất chấp nguy hiểm, anh Sơn cũng vui vẻ cho biết, đó là bởi vì tâm mình muốn và quan trọng hơn nữa là thành phố phải "khỏe" thì mọi người mới có cơ hội làm ăn sinh sống. Anh nói thêm: "Vì vậy, mỗi người dân thành phố cần phải hành động, mỗi người đóng góp một chút công sức để thành phố vượt qua đại dịch, để cuộc sống trở về trạng thái bình thường".

Kể về những đồng đội trong nhóm thiện nguyện của mình, anh Sơn tếu táo nói, đêm nào anh em tranh nhau đơn để mang quà tới cho bà con: "Mấy thằng khùng, chả được đồng nào cũng giành, bữa nào không có đơn là buồn lắm, kiểu gì cũng ráng kiếm cái để chạy giúp bà con. Ai cũng nói tụi tui là bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".

Không chỉ lái xe, anh Huỳnh Sơn còn tự tay khuân vác hàng lên xe - Ảnh: Vietnamnet

Kể về hành trình mỗi ngày của mình, anh cho biết sáng nào cũng vậy, sau khi lót dạ ổ bánh mì hoặc tô mì gói, anh lại lái chiếc xe bán tải tới các điểm nhận hàng rồi rong ruổi khắp các ngóc ngách ở TP. HCM để gửi tặng cho bà con. Anh nhớ hoài một lần trao quà tại khu bị phong tỏa ở phường Tân Thuận, quận 7, nhiều người vừa thấy anh đã bật khóc nức nở và cho biết những ngày qua, họ chỉ ăn mì gói.

Không chỉ giúp đưa thực phẩm tới các khu cách ly, phong tỏa, trong tháng 7 này, anh Sơn còn quyết định miễn phí toàn bộ 100 phòng trọ cho bà con đang thuê và thường xuyên mang thực phẩm, rau củ đến giúp họ vượt qua đại dịch.

Trong đợt dịch này, ngoài anh Sơn còn có rất nhiều người dân chung tay hỗ trợ bà con qua mùa dịch. Điển hình như anh Phạm Văn Minh quê ở tỉnh Tiền Giang, người khởi nghiệp với công ty vận chuyển Vietnam Moving. Công ty của anh đang hỗ trợ nhiều chuyến chở chuối giúp bà con ở các nơi khó khăn hay các chuyến xe chở gạo 0 đồng tiếp sức cho các quận huyện của TP.HCM. Không chỉ vậy, các bạn tài xế, phụ tài của anh cũng sẵn sàng xắn tay áo vào bốc xếp tất cả lô hàng.

Công ty vận chuyển của anh Minh cũng hỗ trợ những chuyến xe 0 đồng chở gạo cho bà con tại các quận huyện tại TP.HCM - Ảnh: Thanh niên

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, anh Minh bộc bạch: "Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi đều chở hết khả năng. Mỗi người chỉ cần chung tay góp một chút vào công cuộc chống dịch là thành phố sẽ sớm bình yên, khi đó nhịp sống bình thường mới sẽ trở lại. Có tiền mình góp tiền, có công góp công, có ý thức, góp ý thức. Có tinh thần góp tinh thần. Còn khả năng, mình còn làm được thì mình sẽ làm".

Sau khi biết câu chuyện, rất nhiều dân mạng đã gửi lời cảm kích và cảm ơn trước tấm lòng thiện nguyện của những anh hùng thầm lặng này. Nhiều người cũng gửi lời động viên tinh thần để các anh phấn chấn hơn trong hành trình rong ruổi khắp nẻo đường giúp đỡ bà con vượt qua đại dịch.