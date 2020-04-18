Cay cú vì bị 'đá', thanh niên lấy Facebook người yêu cũ đăng tin 'có người chết do Covid-19'

Xã hội 18/04/2020 17:20

Nam thanh niên ở Thái Nguyên chiếm Facebook của người yêu cũ rồi tung tin có người chết vì Covid-19 để trả thù tình cảm.

Mới đây, Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) để điều tra về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

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Hải tung tin có người chết vì Covid-19 nhằm trả thù người yêu cũ - Ảnh: Người Lao Động

Theo điều tra, từ năm 2016, Phạm Văn Hải yêu một cô gái làm nghề cắt tóc ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Hải biết mật khẩu tài khoản Facebook của cô gái này.

Đến tháng 6/2019, cô gái quyết định chia tay với Hải. Cay cú vì bị "đá", Hải đã chiếm quyền sử dụng Facebook cá nhân của người yêu cũ và thay đổi mật khẩu.

Ngày 10/4 vừa qua, Hải dùng Facebook này đăng tải thông tin: "Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do Covid-19 mà nhà nước lại giấu", kèm theo đó là hình ảnh có dòng chữ "Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành".

Sau khi đăng tải, thông tin bịa đặt trên đã gây hoang mang và nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận mình dùng Facebook người yêu cũ để tung tin có người chết vì Covid-19 với mục đích trả thù chuyện tình cảm. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại Đà Lạt cũng xảy ra trường hợp tương tự. Theo điều tra, vào ngày 1/4, Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, ở huyện Đạ Huoai) dùng Facebook tên Hồ Hoàng Duy đăng lên nhóm cộng đồng có khoảng 60.000 theo dõi: "Đà Lạt có ba ca nhiễm Covid-19. Trong đó một ca đã tử vong lúc 4h sáng nay, hai ca còn lại đã được đưa đi cách ly. Mọi người chú ý không đi đâu nếu không cần thiết. Thông tin trên hoàn toàn chính xác. Không phải mình đùa 1/4 đâu, mình cũng không dư 12 triệu đóng phạt đâu, nên không rảnh đăng tin tào lao làm gì".

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Sơn mâu thuẫn với một người tên Huy nên lập Facebook giả mạo người này, tung tin thất thiệt về Covid-19 - Ảnh: VnExpress

Bài viết đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ khiến người dân hoang mang, lo lắng. Vài giờ sau, Sơn gỡ thông tin trên và khóa tài khoản. 

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do mâu thuẫn với anh Hồ Hoàng Duy ở TP. Đà Lạt nên lập Facebook giả, đăng thông tin thất thiệt để trả thù người này. 

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