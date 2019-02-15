Cái kết ngọt ngào cho bé trai sơ sinh bị vứt dưới hố rác sau rẫy cà phê

Xã hội 15/02/2019 11:57

Ngày 21/1 vừa qua, Đại úy H’Tinh H’Wing (Công an huyện Cư Kuin) phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ dưới một hố rác sau rẫy cà phê.

Mới đây, thông tin một nữ cán bộ công an cứu sống, nuôi dưỡng một em bé sơ sinh bị bỏ rơi thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Trước đó vào ngày 21/1/2019, Đại úy H’Tinh H’Wing (cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ Quốc, Công an huyện Cư Kuin) trong lúc về thăm mẹ ruột của mình ở buôn Kram, xã Ea Tiêu đã phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ dưới một hố rác sau rẫy cà phê. Đại úy H’Tinh H’Wing lập tức đưa cháu bé đến bệnh viện thăm khám, chữa trị.

Cái kết ngọt ngào cho bé trai sơ sinh bị vứt dưới hố rác sau rẫy cà phê - Ảnh 1
Đại úy H’Tinh H’Wing phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn dưới hố rác sau rẫy cà phê - Ảnh: CAND

Sau khi chữa cho cháu bé, chị H’Tinh H’Wing đã đưa cháu bé về nuôi dưỡng. Đáng nói, gia cảnh nhà chị H’Tinh H’Wing thuộc diện khó khăn, bản thân chị cũng đang nuôi hai con nhỏ.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Đại úy H’Tinh H’Wing, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen ngợi, đồng thời cử đoàn cán bộ của Hội phụ nữ đến thăm, động viên chị H’Tinh H’Wing. Phía hội cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn cùng gia đình trong những ngày tháng đầu chăm nuôi cháu bé.

Cái kết ngọt ngào cho bé trai sơ sinh bị vứt dưới hố rác sau rẫy cà phê - Ảnh 2
Hình ảnh đoàn cán bộ đến thăm, chia sẻ động viên gia đình - Ảnh: CAND

Thông tin này sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Ai nấy đều vô cùng cảm động trước hành động "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của Đại úy H’Tinh H’Wing.

"Trong khi cha mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ bé, một người xa lạ sẵn sàng dang tay che chở cho bé, thật cảm động quá. Cuộc sống này vẫn luôn tồn tại vô vàn những điều tốt đẹp", tài khoản M.Y. bình luận.

"Cậu bé thật may mắn. Chúc bé và gia đình luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống", tài khoản T.U. bày tỏ.

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