Bị khởi tố tội giết người, “dì ghẻ” bạo hành bé 8 tuổi đối mặt với án tử hình?

Xã hội 05/01/2022 14:26

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang - dì ghẻ hành hạ bé 8 tuổi đến tử vong có thể bị xem xét trong khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Dẫn tin từ Dân Trí, liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM sáng ngày 5/1 đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi) về tội giết người và bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Bị khởi tố tội giết người, “dì ghẻ” bạo hành bé 8 tuổi đối mặt với án tử hình? - Ảnh 1

Dựa trên những thông tin được cung cấp những ngày qua, Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết việc bị can Trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để đánh vào cơ thể đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, đặc biệt là đánh vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người như đầu, ngực… thì đây hành vi rất nguy hiểm, hậu quả xảy ra là nạn nhân tử vong.

Bị khởi tố tội giết người, “dì ghẻ” bạo hành bé 8 tuổi đối mặt với án tử hình? - Ảnh 2
Cháu A. có nhiều vết bầm tím lớn khắp cơ thể (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Do đó, dù có hay không cố ý giết bé V.A. thì bà Trang vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Cũng theo luật sự Chánh, việc đánh đập cháu A không phải là sự bộc phát nhất thời của Trang mà là hành động đã xảy ra liên tục trong thời gian dài (từ 14h-18h).

Bị khởi tố tội giết người, “dì ghẻ” bạo hành bé 8 tuổi đối mặt với án tử hình? - Ảnh 3
Cây gậy gỗ Trang dùng đánh bé V.A tại hiện trường (Ảnh: Zing)

Nhận định về mức án của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, theo luật sư, khung hình phạt sẽ được xem xét ở hành vi giết người dưới 16 tuổi. Bị can Quỳnh Trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt "phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Bị khởi tố tội giết người, “dì ghẻ” bạo hành bé 8 tuổi đối mặt với án tử hình? - Ảnh 4

Về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, bị can Thái có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ. Về tội che giấu tội phạm, bị can có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

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Vì sao khởi tố, bắt giam bố bé gái 8 tuổi tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”?

Công an TP.HCM xác định ông Thái từng đánh con gái 8 tuổi. Trong ngày con gái qua đời, dù không phải là người trực tiếp đánh con nhưng ông Thái đã giúp người tình che giấu hành vi phạm tội.

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