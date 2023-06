Dựa trên những thông tin được cung cấp những ngày qua, Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết việc bị can Trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để đánh vào cơ thể đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, đặc biệt là đánh vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người như đầu, ngực… thì đây hành vi rất nguy hiểm, hậu quả xảy ra là nạn nhân tử vong.

Dẫn tin từ Dân Trí, liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM sáng ngày 5/1 đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi) về tội giết người và bị can Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Nhận định về mức án của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, theo luật sư, khung hình phạt sẽ được xem xét ở hành vi giết người dưới 16 tuổi. Bị can Quỳnh Trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt "phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Do đó, dù có hay không cố ý giết bé V.A. thì bà Trang vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Cũng theo luật sự Chánh, việc đánh đập cháu A không phải là sự bộc phát nhất thời của Trang mà là hành động đã xảy ra liên tục trong thời gian dài (từ 14h-18h).

Về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, bị can Thái có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ. Về tội che giấu tội phạm, bị can có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.