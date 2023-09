Trong quá trình chung sống, Dũng thường xuyên đánh đập Đào. Chiều 1/5, Dũng tiếp tục giở thói vũ phu và bị Đào đâm tử vong. Sau đó người phụ nữ này đã đến công an đầu thú.

Mới đây, tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Theo điều tra ban đầu, anh Trần Quốc Dũng (SN 1968) và chị Trần Thị Đào (SN 1973) sống chung với nhau như vợ chồng tại tổ 16, khu phố 2, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh.

Trong quá trình chung sống, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mỗi lần như vậy Dũng lại chửi bới, đánh đập nhân tình của mình.

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 1/5, sau khi đi nhậu về, Dũng thấy Đào đang ở bên nhà hàng xóm chơi nên bực tức. Dũng chạy qua nhà hàng xóm để tìm đánh Đào nhưng được mọi người ngăn cản.

Người phụ nữ cầm dao đâm chết người tình trong lúc bị truy đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Chưa đánh được Đào nên Dũng vẫn "ôm cục tức" khi về nhà. Y tiến tới lấy con dao để đâm Đào. Tuy nhiên Đào phát hiện nên giằng được con dao, bỏ chạy ra sau nhà, còn Dũng thì tiếp tục đuổi đánh.

Lúc này do cầm sẵn con dao trên tay, Đào quay người lại đâm 1 nhát trúng vùng ngực phải của Dũng khiến Dũng nằm gục tại chỗ.

Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa Dũng đi cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Đào đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua khám nghiệm, công an xác định Dũng chết do mất máu quá nhiều, vết thương vùng ngực phải gây thủng phổi, thủng tim.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự nghi can Trần Thị Đào để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Đâm chết chồng vì quên mang chân gà về ăn tối Người vợ Trung Quốc tức giận tấn công chồng khi anh ăn tối với đối tác xong và về nhà mà quên mua chân gà như cô dặn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-duoi-danh-nguoi-phu-nu-cam-dao-dam-chet-nguoi-tinh-roi-den-cong-an-dau-thu-323665.html