Bến Tre: Cụ bà U70 gạ nhiều quý ông uống cà phê ‘sung sướng’

Mới đây, Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cùng với Công an xã Bình Hòa bất ngờ kiểm tra quán cà phê gội đầu có tên Cỏ Mây (thuộc địa bàn ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa) do bà T.T.L (sinh năm 1956, ngụ xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang nhân viên quán cà phê này có hành vi kích dục cho khách.

Cụ thể, nhân viên của quán là N.T.U (sinh năm 1968, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang có hành vi kích dục cho một nam thanh niên.