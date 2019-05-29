Bến Tre: Cụ bà U70 gạ nhiều quý ông uống cà phê ‘sung sướng’

Mỗi lần kích dục cho khách với giá 120.000 đồng/20 phút, bà U. sẽ nhận được 50.000 đồng.

Mới đây, Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cùng với Công an xã Bình Hòa bất ngờ kiểm tra quán cà phê gội đầu có tên Cỏ Mây (thuộc địa bàn ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa) do bà T.T.L (sinh năm 1956, ngụ xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang nhân viên quán cà phê này có hành vi kích dục cho khách. Cụ thể, nhân viên của quán là N.T.U (sinh năm 1968, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đang có hành vi kích dục cho một nam thanh niên.

Bà U. bị bắt gặp khi đang kích dục cho khách - Ảnh: Internet Tại cơ quan điều tra, bà U. khai nhận bắt đầu làm việc tại quán cà phê này từ tháng 11/2018. Khi có khách nam đến uống nước, chủ quán hoặc bà U. sẽ gạ gẫm khách sử dụng “dịch vụ” với giá 120.000 đồng/20 phút. Mỗi khách bà U. sẽ nhận được 50.000 đồng, phần còn lại thì bà L. giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ quán cà phê kích dục cùng tình trẻ cướp tiền của khách Cách đây không lâu, vụ việc Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng người tình trẻ là Nguyễn Phương Đại (37 tuổi) phối hợp cướp tài sản của khách sau khi gạ gẫm kích dục khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Theo đó, vào ngày 1/11/2018, một người đàn ông chạy xe ôm ghé vào tiệm cà phê của Tuyết tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) để uống cà phê. Sau một hồi nói chuyện, Tuyết rủ người đàn ông này vào trong kích dục với giá 200.000 đồng. Người đàn ông này đồng ý và trả tiền trước. Chân dung Tuyết và người tình trẻ - Ảnh: Internet Sau đó, khi người này quay ra thì bị Tuyết kéo lại giật bóp tiền lấy hết tài sản (khoảng 54 triệu đồng). Lúc này, Đại từ trong quán cầm gậy ra đuổi khách. Cả hai sau đó đã đóng cửa quán, bỏ trốn. Đến ngày 15/11, Tuyết bị cơ quan công an bắt khi vừa trở lại Long Hồ. Ngày hôm sau, Đại cũng ra đầu thú. Trong phiên tòa xét xử mới đây, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt bị cáo Tuyết 9 năm tù giam, Đại 8 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản.

Bắt quả tang nữ tiếp viên kích dục cho khách ở chòi lá trong quán cà phê Ập vào kiểm tra quán cà phê, công an phát hiện và bắt quả tang nữ tiếp viên của quán đang kích dục cho khách ở chòi lá trong quán.

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