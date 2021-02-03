Mở thùng carton được ai đó đặt trước cửa nhà, ông Thống phát hiện có một bé sơ sinh bị bỏ rơi, em bé còn nguyên dây rốn.

Vào lúc 5h sáng ngày 3/2, ông Trương Văn Thống, ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, phát hiện một thùng carton bỏ trước nhà. Khi kiểm tra thùng, ông Thống phát hiện có một bé sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn.

Hình ảnh bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton - Ảnh:

Bên trong thùng có để lại một lá thư: "Tôi là mẹ đơn thân, không có khả năng nuôi con... Mong ai nhặt được nuôi cháu khôn lớn. Mẹ mong con thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ".

Ngay lập tức, ông Thống đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bé gái, nhân viên trạm y tế cho biết em bé được khoảng 7 ngày tuổi, nặng 2,2 kg.

Hiện, cháu bé đang được gia đình ông Thống chăm sóc trong lúc tìm người thân.

Liên quan đến vụ việc bỏ rơi trẻ sơ sinh, mới đây, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận 1 bé gái sơ sinh khoảng 4 – 5 ngày tuổi bị bỏ rơi do cấp cứu 115 đưa vào.

Trước đó, ngày 28/1, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại số 119 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, bên cạnh có một giỏ đựng vài bộ quần áo, khăn ủ, bỉm và một hộp sữa. Em chỉ được đưa đến bệnh viện khi người dân phát hiện và gọi cho cấp cứu.

Tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bé đươc chẩn đoán suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đa dị tật. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của bé tiến triển song vẫn suy hô hấp, các bác sĩ phải hỗ trợ thở máy, tim bẩm sinh và nhiễm trùng sơ sinh.

Hiện tại, bé ăn, bú tốt, cai thở máy chuyển sang thở ôxy, được theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa Sơ sinh. Vì không có giấy tờ tùy thân, nên các bác sĩ đặt tên là Hoàng Linh Vy. Nhân viên y tế mong muốn người thân đến viện nhận con, cháu của mình.

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