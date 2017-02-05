Bé gái 6 tuổi bị anh trai ném phi tiêu đâm vào đầu

Xã hội 05/02/2017 11:22

Một bé gái 6 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì bị anh trai phi một chiếc phi tiêu vào đầu khi đang chơi đùa cùng nhau, Shanghaiist.

Theo thông tin do tờ Shanghaiist đăng tải thì bé gái này sinh sống ở Quý Châu, Trung Quốc. Trong lúc đang chơi đùa cùng với anh trai của mình thì cô bé vô tình bị anh mình phóng thẳng phi tiêu vào đầu. Ngay lập tức, bé đã được gia đình đưa đến bệnht? viện Quý Châu để lấy chiếc phi tiêu ra khỏi đầu cô bé để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Bé gái 6 tuổi bị anh trai ném phi tiêu đâm vào đầu - Ảnh 1
Trong lúc vui đùa với anh trai, cô bé đã bị một chiếc phi tiêu đâm vào đầu. Ảnh: Shanghaiist

Các bác sĩ khuyên người nhà không nên quá lo lắng vì may mắn phi tiêu đã không bay vào mắt của cô bé và người nhà đã đưa vào viện kịp thời. Nếu để lâu hơn, các dây thần kinh xung quanh có thể bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng bé gái bị mù.

Một tờ báo địa phương cho biết, chiếc phi tiêu được anh trai 7 tuổi của cô bé nhặt được ở dưới sàn nhà, vì hai anh em đang đùa giỡn cùng nhau nên cậu bé đã lỡ tay phóng phi tiêu về phía em gái mình.

Bé gái 6 tuổi bị anh trai ném phi tiêu đâm vào đầu - Ảnh 2
Người nhà đã nhanh chóng đưa cô bé vào bệnh viện Quý Châu để lấy chiếc phi tiêu ra. Ảnh: Shanghaiist

Ca phẫu thuật để lấy chiếc phi tiêu ra khỏi đầu cháu bé diễn ra rất thành công. Hiện nay, bé gái này vẫn đang nằm trong bệnh viện Quý Châu để dưỡng thương và được các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe. Các bác sĩ cho biết, nếu không có gì thay đổi đứa bé sẽ rất nhanh được xuất viện trở về nhà của mình và sinh hoạt bình thường.

Bé gái 6 tuổi bị anh trai ném phi tiêu đâm vào đầu - Ảnh 3
May là chiếc phi tiêu không đâm thẳng vào mắt và được lấy ra kịp thời nên không để lại di chứng nghiêm trọng. ẢNh: Shanghaiist

Qua tai nạn của bé gái 6 tuổi này, các bậc cha mẹ phải chú ý bảo vệ những đứa con của mình cẩn thận hơn. Không nên cho chúng chơi những đồ vật sắc nhọn, dễ gây thương tích như kéo, dao cắt giấy hay phi tiêu. Vì trong lúc vô tình chúng có thể làm bản thân hoặc những đứa trẻ khác bị thương.

Trẻ nhỏ thường rất hiếu động, đối với chúng những đồ vật xung quanh đều mới lạ và thú vị. Do đó chúng thường dùng mọi thứ xung quanh để chơi mà không biết có nguy hiểm hay không. Vì vậy các đồ vật sắc nhọn khác trong nhà như dao, kéo, gương,…phải đặt ở những nơi cao và kính đáo tránh xa tầm tay trẻ em để đảm bảo an toàn cho chúng khi vui chơi trong nhà.

Bé gái 6 tuổi bị anh trai ném phi tiêu đâm vào đầu - Ảnh 4
Không nên cho trẻ chơi những món đồ chơi có thể gây nguy hiểm như kéo, phi tiêu, dao cắt giấy,...Ảnh: Shanghaiist

Khi để trẻ chơi một mình trong nhà, các bậc cha mẹ cũng phải thường xuyên để mắt tới con của mình để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Vì đôi khi chỉ một phút lơ là, những mối nguy hiểm có thể xảy ra với con bạn bất cứ lúc nào.

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